歐洲第一波！4國宣布「漸進式鬆綁防疫禁令」　學者指出關鍵共通點

▲奧地利預計14日起恢復小型店家營運，圖為民眾在公共場所戴口罩、保持社交距離的情況。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

全球多國實施封鎖，希望遏止新冠肺炎疫情，如今奧地利、捷克、丹麥、挪威將成為第一波「漸進式鬆綁」防疫禁令的西方國家。英國牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）公衛專家德羅巴克（Dr. Peter Drobac）指出，這些國家有一個共同點，都是歐洲第一波實施嚴格封鎖、大規模檢測等防疫手段的地方。

【奧地利】

奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）宣布，國家正準備在復活節以後「復甦」，14日起五金行、園藝店等小型店家可以重新營業，其他店家、購物中心與髮廊預計5月1日開放，餐廳和旅館最早5月中旬重新營運，且「當然將在嚴格的安全條件之下」進行。他表示，政府4月底將決定是否把停課延長至5月中旬之後，且大型活動6月底前不得舉行。

庫爾茲提醒，民眾到超市購物、搭乘大眾交通運輸工具時必須戴口罩，也引述新加坡的例子，強調疫情威脅還沒有結束，「那些相信情勢獲得控制的人是錯的……我們的目標是循序漸進消除這個疾病。」

CNN報導，奧地利4月初在全國範圍內實施1500項檢測，研判病毒傳播的範圍，發現非住院人口中僅不到1％染疫。

▲捷克民眾來到超市購買日常用品。（圖／達志影像／美聯社）



【捷克】

捷克3月12日宣布緊急狀態，接著很快就發布旅遊限制，禁止大型活動，要求非必要公司與商業行為暫停營運，與歐洲他國不同的是，早在3月19日就要求民眾出門時利用口罩或圍巾遮住臉部。

上述嚴格措施如今有所成效，當局6日宣布，7日起開始鬆綁一部分禁令，大家可以不戴口罩外出從事網球、游泳等運動，也可使用個人戶外運動設施，但同一空間不能超過2人，也不得使用淋浴間、置物櫃。建築、五金行、自行車店等商家能夠重新營業，政府14日起開放必要的海外旅遊。

▲丹麥國會議員表決緊急狀態法案時也保持社交距離。（圖／達志影像／美聯社）



【丹麥】

丹麥政府宣布，如果疫情穩定，預計15日起讓孩子們重返校園與幼兒園，但許多禁令仍將持續實施，並採階段性取消，禁止10人以上集會的措施延長至5月10日，節慶與大型集會將被禁止至8月，所有教會活動、電影院、購物中心與邊境也保持關閉。

根據《路透社》報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）6日表示，「這可能會有點像是走鋼索，如果我們在路上停留，我們可能會跌下去，如果我們走得太慢，也可能會出錯。所以，我們必須一步步踏出謹慎的步伐。」她認為，「我們能夠避免如同義大利與美國的悲劇，唯一原因就是我們快速行動。」

丹麥早在3月13日就宣布關閉邊境，是歐洲第一批做此決定的國家之一，並於同一周停課，關閉咖啡廳、商家，禁止10人以上集會與醫院探視。

【挪威】



挪威3月中旬實施嚴格防疫措施，總理瑟爾貝克（Erna Solberg）宣布，20日起將開始鬆綁封鎖措施，屆時幼兒園會重新開放，一周以後，一到四年級也將復課。她說，「我們的目標是讓所有學生在夏天以前回到校園。」

瑟爾貝克提到，政府團隊認為，最新數據表明感染率已經趨於穩定，提供了「謹慎樂觀」的基礎，「透過共同努力，我們已經控制住病毒，也可以開始一點一點地解除限制，我們將會一起謹慎地、從容地完成這件事。」

▲西方各國也正引頸企盼上述4國的解禁效果。圖為英國國民保健署（NHS）的醫療工作者。（圖／路透）



牛津大學公衛專家德羅巴克表示，這些國家對於西方世界而言是「重要且有希望的例子」，「我們對於如何安全、有效地解除封鎖還有很多地方需要學習。」他指出，這些國家有一個共通點，都是歐洲第一波實施封鎖、嚴格社交距離，並迅速大規模檢測的地方，「他們讓這些事物就位，現在已經過了感染高峰期。」

德羅巴克認為，這些國家目前公布的政策「看起來合理且聰明」，「這是一個非常漸進的過程，他們將能夠了解並追蹤新的感染狀況。但如果鬆綁太多，感染開始激增，就可以收緊一點。這是每個國家都將必須做的。」

他也提到，想要跟進的國家必須符合3項標準，以避免第二波疫情。首先，新增病例的數量必須持續減少；其次，醫療照護體系必須能夠負荷工作量，不須求助於危機應對措施；最後，需要準備一套大規模檢測的體系，追蹤接觸史與隔離檢疫，讓病患在能夠感染他人之前先被隔離。

但WHO歐洲地區主任克魯格（Dr. Hans Kluge）表示，任何鬆綁都會帶來風險。他8日指出，全球前10個疫情重災區中有7個在歐洲，此地「仍是疫情大流行的中心」，情勢還是「非常令人擔憂」，不是鬆綁的好時機。此外，醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）也有一份研究指出，直到疫苗問世以前，全球的封鎖禁令都不應解除。



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