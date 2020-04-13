紐約州連6天突破700死！紐約市累計6898病逝　小鎮拿騷死亡率「將近18％」

▲紐約死亡人數「高點趨緩」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疫情正處於高峰，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）於當地時間12日指出，過去24小時新增至少758死，「每一個人（死者）都是一張臉、一個名字和一個受苦的家庭。」紐約已經連續第6天，單日死亡人數超過700人。

根據《全國公共廣播電台》（NPR）報導，紐約州累計至少9385人死亡，紐約市死亡病例就佔據6898例，已經超過911事件的2倍。「這就是我每天早上睜開眼都希望立刻掉下去的數字」，古莫表示，成長曲線已經趨緩了，但仍處於可怕的高點。

好消息是，每日就醫人數再次下降，紐約全州醫院過去24小時，只收治了53名新冠肺炎病患，是統計圖表建立以來最低的數字。古莫表示，政府會緊盯每日新增就醫人數，因為在疫情中最大的恐懼，就是「醫療系統超載癱瘓」，而目前已有1萬8700名病人同時住院。





▲紐約州長古莫表示，過去24小時新增110名需插管治療的重症病患。（圖／路透）

進入加護病房的重症病患增加了，但對古莫而言，這數字有待釐清，因為近期所有醫院的病床幾乎都轉為加護病床使用，但又有110名重症病患進入插管治療階段，「大部分插管治療的人都離不開呼吸器，所以這是一個讓人擔心的數字。」

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國在過去2小時內，新通報近5000例確診，全國累計55萬5313例，共2萬2020死。紐約市6898例確診數字驚人，位居第二的是紐約州的拿騷（Nassau），該鎮2010年人口統計4789人，此次疫情累計已達846死，死亡率17.6％。