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超兇新冠肺炎等於愛滋病結合SARS！　美中研究：會「獵殺」人體免疫系統

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒擁有能夠附著於T細胞上的棘突蛋白（spike protein），接合後進入並摧毀T細胞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

上海及紐約組成的專家團隊透過研究，加上前線醫師的觀察反饋，發現2019新型冠狀病毒具有和愛滋病毒（HIV）相似的特性，它們都會鎖定人體中殺死病毒最有力的T細胞進行破壞，進而使人體免疫系統失效。

T細胞為淋巴細胞的一種，由骨髓製造出來後，會在胸腺內轉化為不同亞型的效應T細胞，接著散布到淋巴組織內運作，是人體免疫系統內的「防衛主力」，功能在於識別並消滅侵入人體的病毒。

運作方式可以類比為當兵，入伍（骨髓製造）、新兵訓練（轉為效應T細胞）、分發下部隊（分布至淋巴組織），戰役即是攻擊人體內的受感染細胞、癌細胞及移入細胞。

《南華早報》（SCMP）該篇報導自北京發出，上海復旦大學的盧魯（暫譯，Lu Lu），以及紐約捐血中心的張西寶（Jang Shibo），將2019新型冠狀病毒注入實驗室培養的T細胞內研究，得到新冠病毒會「獵殺」T細胞的結論。

HIV與新冠病毒對T細胞的作用不同，但都同樣具有強大破壞力。HIV是透過寄生在T細胞後，隨著T細胞複製增生，進而癱瘓人體免疫系統；新冠病毒則是先鎖定T細胞，在接觸時靠棘突蛋白（spike protein）附著在T細胞上，接著進入並挾持T細胞，但是並未出現與之增生的情況，而更像是直接同歸於盡。

值得注意的是，研究團隊找出新冠病毒與SARS病毒的差異之處，在於SARS病毒和其他冠狀病毒，並沒有能力進入並癱瘓T細胞，攻擊力道才會因此弱上許多。其中原因可能是SARS等冠狀病毒缺乏「膜融合」能力，以2003年造成數百人死亡的SARS而言，它只能感染具有「血管收縮素轉化酶2」（ACE2）這種特殊受體蛋白，而此類受體蛋白在T細胞中並不常見。

報導指出，研究人員在20名新冠肺炎死者解剖報告中得到初步證實，這些死者免疫系統幾乎被消滅殆盡，內臟器官受到破壞。若SARS和愛滋病兩者共同發生在同一個病人身上，下場應該類似這些死者。

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