超兇新冠肺炎等於愛滋病結合SARS！　美中研究：會「獵殺」人體免疫系統

▲新冠病毒擁有能夠附著於T細胞上的棘突蛋白（spike protein），接合後進入並摧毀T細胞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

上海及紐約組成的專家團隊透過研究，加上前線醫師的觀察反饋，發現2019新型冠狀病毒具有和愛滋病毒（HIV）相似的特性，它們都會鎖定人體中殺死病毒最有力的T細胞進行破壞，進而使人體免疫系統失效。

T細胞為淋巴細胞的一種，由骨髓製造出來後，會在胸腺內轉化為不同亞型的效應T細胞，接著散布到淋巴組織內運作，是人體免疫系統內的「防衛主力」，功能在於識別並消滅侵入人體的病毒。

運作方式可以類比為當兵，入伍（骨髓製造）、新兵訓練（轉為效應T細胞）、分發下部隊（分布至淋巴組織），戰役即是攻擊人體內的受感染細胞、癌細胞及移入細胞。

《南華早報》（SCMP）該篇報導自北京發出，上海復旦大學的盧魯（暫譯，Lu Lu），以及紐約捐血中心的張西寶（Jang Shibo），將2019新型冠狀病毒注入實驗室培養的T細胞內研究，得到新冠病毒會「獵殺」T細胞的結論。

HIV與新冠病毒對T細胞的作用不同，但都同樣具有強大破壞力。HIV是透過寄生在T細胞後，隨著T細胞複製增生，進而癱瘓人體免疫系統；新冠病毒則是先鎖定T細胞，在接觸時靠棘突蛋白（spike protein）附著在T細胞上，接著進入並挾持T細胞，但是並未出現與之增生的情況，而更像是直接同歸於盡。

值得注意的是，研究團隊找出新冠病毒與SARS病毒的差異之處，在於SARS病毒和其他冠狀病毒，並沒有能力進入並癱瘓T細胞，攻擊力道才會因此弱上許多。其中原因可能是SARS等冠狀病毒缺乏「膜融合」能力，以2003年造成數百人死亡的SARS而言，它只能感染具有「血管收縮素轉化酶2」（ACE2）這種特殊受體蛋白，而此類受體蛋白在T細胞中並不常見。

報導指出，研究人員在20名新冠肺炎死者解剖報告中得到初步證實，這些死者免疫系統幾乎被消滅殆盡，內臟器官受到破壞。若SARS和愛滋病兩者共同發生在同一個病人身上，下場應該類似這些死者。