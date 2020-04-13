223萬片中國口罩到貨一驗「不合醫用標準」　芬蘭採購官員下台

記者黃翊婷／綜合報導

芬蘭向中國採購200多萬片外科手術用和防護型口罩，沒想到卻被證實物資不符合醫用標準。負責採購的芬蘭物資準備業務主管官員洛內馬（Tomi Lounema），已在當地時間10日宣布辭職，總理馬琳（Sanna Marin）也表明對他失去信任。

▲佩科寧曾在推特PO出口罩抵達機場的照片。（圖／翻攝自推特@akpekonen）

芬蘭向中國購買的200萬片外科手術用口罩及23萬片防護型口罩，首批貨物於7日運抵赫爾辛基機場，當時衛生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）還透過推特分享照片，並表示會在使用之前先進行檢測，沒想到8日就有官員出面證實，這批口罩不符合醫用標準。衛生部常務秘書法希拉（Kirsi Varhila）坦言，「這當然讓我們有些失望」，但口罩還是能在療養院、醫護人員家訪的時候使用。

根據芬蘭媒體《Hämeen Sanomat》報導，負責採購的官員洛內馬已在10日宣布辭職下台，總理馬琳也表明不再信任他。傳聞洛內馬是透過非典型方式購買這批醫療物資，對象分別是高利貸業者薩爾馬斯特（Onni Sarmaste）以及明星耶爾哈（Tiina Jylhä），甚至已經各自給付500萬歐元的費用。

▲34歲的馬琳是全球最年輕的總理。（圖／路透）

而勞工部長哈塔寧（Tuula Haatainen）表示，這次的風波是因為購買時沒有多加注意引起。不過，也有官員替洛內馬緩頰，指出在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，相關醫療物資的價格都大幅上漲，全球供不應求，或許就是因為這個原因，才會選擇透過非正式管道採購。

據了解，芬蘭政府並未透露採購該批醫療物資的經費成本，但曾在8日宣布，會額外撥出6億歐元來採購防疫裝備，當作因應疫情影響的41億歐元救助計畫的一部分。此外，當局已與3間當地公司達成協議，自4月底起協助每日生產20萬個口罩。