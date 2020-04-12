　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世衛回擊美國！曝光中國100天「防疫關鍵點」　時間軸條例大整理

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲俄羅斯,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲世界衛生組織（WHO）發佈抗疫時間線。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日因為新冠肺炎（COVID-19）問題，飽受美國官方抨擊其防疫不力。法新社（AFP）10日報導，WHO在遭受美國的批評後，發布了新冠肺炎前後100天的時間關鍵點，包含「武漢市首例」、「各國出現病例」一直到「宣布全球大流行」，條列式一一詳盡描述。

法新社10日以「從（疫情）爆發到大流行，世衛組織（WHO）對病毒的應對」為題，報導新冠肺炎病毒2019年12月底在中國出現首例患者，直到2020年3月11日宣布全球大流行，分3大重點條列式一一描述疫情前後100天的時間關鍵點。

▲▼▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

武漢出現首例：

2019年12月31日，中國向WHO報告一個湖北武漢「不明原因」肺炎病例。

2020年1月1日，WHO啟動了一個危機小組，讓該小組為應對疫情暴發做緊急準備。

1月4日，WHO在社交媒體上公佈武漢的一系列新冠肺炎病例，其中沒有任何的死亡病例。

1月10日，WHO向全球各國發布技術指導，就如何發現、檢測和管理疑似病例提供建議。WHO表示，當時的證據顯示「沒有人傳人」或「人傳人程度有限」。

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢市封城後的畫面。（圖／路透社）

中國以外情況：

1月12日，中國向WHO分享了新冠病毒的基因組序列信息。

1月13日，有官員證實泰國出現新冠肺炎病例，為中國之外第一例有記錄的病例。

1月14日，WHO表示，根據當時41例確診病例，病毒「可能發生有限的人與人之間傳播現象」，有可能發生更大範圍的疫情。

1月20日至21日，WHO駐中國代表處和西太平洋區域辦事處的專家，對武漢進行短暫的實地考察。

1月22日至23日，WHO秘書長譚德塞召集突發事件委員會開會，評估疫情是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」。由於委員會未能達成一致意見，要求10天內再次舉行會議。

1月28日，WHO秘書長譚德塞率高級代表團訪問北京，譚德塞與中國政府達成共識，將向中國派遣一個國際科學家團隊。

全球大流行：

1月30日，世衛組織宣布新冠疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」。

2月16日至24日，一個由美國、中國、德國、日本、韓國、尼日利亞、俄羅斯、新加坡和加拿大專家組成的聯合考察團前往武漢市。

3月11日，WHO宣布新冠肺炎疫情全球大流行。

ET快訊
星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版
即／新北市目前8.8℃！急凍番薯頭24小時暴降8.9℃　8縣
台中公車暴衝！女騎士「等紅燈遭輾」　慘卡輪下氣絕
何妤玟看破8年婚　宣布離婚前1天發文...藏真實心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛回擊美國！曝光中國100天「防疫關鍵點」　時間軸條例大整理

星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版

粉專怒「台灣劫持星國口罩」　新加坡網友：不再相信台灣

快訊／治療近1周！英國首相強生出院：先休養一陣子

10外國遊客無視封鎖令「印度大街閒晃」　警罰路邊寫對不起5百次

安倍影片悠閒喝茶玩狗　東京確診數破兩千…遭罵翻：去醫院看看吧

日本最後淨土岩手縣0病例！「台灣客＞陸客」成關鍵…躲過疫情高峰期

白思豪堅持宣布「停課到9月」　紐約州長打臉：你無權決定！

屍袋也用光！　英國單日近千死「2張床單包起來搬」殯葬業崩潰

俄羅斯疫情慘爆！單日通報2186確診　「莫斯科還未到高峰」全境破15000人感染

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

口罩抵歐！歐盟官網大秀台灣國旗　讚賞並呼應「#TaiwanCanHelp」

世衛回擊美國！曝光中國100天「防疫關鍵點」　時間軸條例大整理

星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版

粉專怒「台灣劫持星國口罩」　新加坡網友：不再相信台灣

快訊／治療近1周！英國首相強生出院：先休養一陣子

10外國遊客無視封鎖令「印度大街閒晃」　警罰路邊寫對不起5百次

安倍影片悠閒喝茶玩狗　東京確診數破兩千…遭罵翻：去醫院看看吧

日本最後淨土岩手縣0病例！「台灣客＞陸客」成關鍵…躲過疫情高峰期

白思豪堅持宣布「停課到9月」　紐約州長打臉：你無權決定！

屍袋也用光！　英國單日近千死「2張床單包起來搬」殯葬業崩潰

俄羅斯疫情慘爆！單日通報2186確診　「莫斯科還未到高峰」全境破15000人感染

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

國際熱門新聞

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

口罩事件惹議　星國總理夫人關鍵背景曝光

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

台劫持星國口罩？網找出關鍵留言打臉

確診女死前求救40次！妹聽錄音傻了

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

BBC報導台灣劃入中國地圖　網：台灣沒封城

虧慘！比利時「中國進口300萬片口罩」全不符規

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

更多熱門

相關新聞

星國總理夫人何晶未刪文　轉發170篇文洗版

星國總理夫人何晶未刪文　轉發170篇文洗版

新冠肺炎疫情延燒，台灣將捐贈100萬口罩給部分東南亞國家。不過，新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）似乎不領情，在臉書寫下一句「呃….」，引發網友熱議。事後，許多人找不到何晶該篇發文，以為貼文已被刪除。事實上，何晶轉發了大量貼文，將原文洗掉；截至12日晚間10點，何晶已經轉貼170篇貼文。

豪宅開電音趴「警察關切」結局笑噴

豪宅開電音趴「警察關切」結局笑噴

硬要辦　溪湖宮廟百人遶境12小時

硬要辦　溪湖宮廟百人遶境12小時

最新研究發現　新冠病毒比SARS強3倍

最新研究發現　新冠病毒比SARS強3倍

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒全球疫情WHO譚德塞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

快訊／阿滴道歉了！　認2點疏失：我不該代表台灣

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

閃亮亮退出硬漢兄弟！

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面