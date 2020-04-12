粉專怒「台灣劫持星國口罩」　新加坡網友：不再相信台灣

▲何晶發文評論台灣捐贈口罩，意外掀起兩國網友輿論。（圖／翻攝自何晶臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

我國將捐贈100萬個口罩給東南亞部分國家，但新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）態度微妙，在臉書寫下一句「呃…」，餘波持續發酵。星國有社群粉專提及此事，竟以「你知道嗎？如果不是台灣禁止出口，新加坡將有足夠口罩」為題，撰文批評台灣「劫持」（hijack）了口罩，再捐贈給新加坡，引來星國網友冷嘲熱諷。

新加坡粉絲專頁Singapore Matters在11日撰文指出，新加坡廠商「新科工程」（ST Engg）在台灣設有2條口罩產線，但因為台灣政府禁止口罩出口，導致在台生產N95口罩無法在農曆年後（1/25）運回星國，還被台灣政府用禁令「劫持」，反過頭來「捐贈」給星國。

▲該粉專有7萬粉絲，撰文指控「台灣劫持星國口罩」。（圖／翻攝自臉書／Singapore Matters）

事實上，星國廠商的這2條生產線，根本不在台灣政府的「徵用範圍」，而且早在2月27日就決定遷回星國生產。不久前，總理夫人何晶也在臉書上揭露此事，如今卻對台灣捐贈口罩不以為然，令外界費解。

換句話說，台灣政府從頭到尾只徵用「國內廠商」，未扣押星國廠商生產的口罩，也從未禁止口罩機台運送出國，現在台灣生產的口罩全是台灣廠商自行生產。另外，根據經濟部公告，廠商在1月24日以前接到的口罩訂單是可以出口的，粉專文中所指「口罩原定農曆年後運回星國，但被劫持...」與事實不符。

不過，這篇文章PO出後，仍有近3000則留言、2000次分享，許多網友「被帶風向」，紛紛留言狠酸：「原來如此，搶了你的東西，還把它當禮物送給你」、「從今天起，我們抵制台灣的產品」、「沒關係，新加坡的立場是：台灣屬於中國」、「我想，我們不能再相信台灣了，一次就夠了」、「台灣政府是如此自私」。

▲新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩，只寫下一句「呃....」。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

時間回到2個月前，當時歐美各國仍堅信「健康的人不需要戴口罩」，而新加坡作為亞洲唯一「不信口罩」的國家，即便2月4日一天新增6起病例，總理李顯龍仍老神在在，不斷呼籲民眾「健康的人不用戴口罩」。不過，隨著疫情逐漸嚴重，李顯龍本月3日解釋，之前所說的話都是基於世界衛生組織（WHO）的建議。

《台灣英語新聞》10日報導「台灣將捐贈口罩給新加坡」，提到台灣將準備100萬個醫療用口罩，贈予7、8個提出需求的新南向政策國家，其中包括菲律賓、印度、馬來西亞、印尼、越南、緬甸和新加坡。

星國總理夫人何晶11日在臉書轉貼這篇新聞，寫下一句「呃…..」（Er….），疑似帶有反諷意味，引發網友熱議。截至發稿時間為止，何晶仍未刪文，僅透過不斷轉發貼文，將原文洗掉。不過，我國外交部12日表示，兩國雙邊政策以政府發言為主，捐贈口罩一事，不會受任何個人發言影響。

▲有網友轉貼經濟部公文，證明1月24日前接獲的口罩訂單仍能照常出口。（圖／翻攝自臉書）