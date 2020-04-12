曾說任何口罩都好…還要民眾自製　星總理夫人如今留下謎樣「呃」

▲何晶。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日分享台灣將捐贈醫療口罩給星國的新聞，但她只寫下一句「呃……」（Errrr），令不少網友錯愕。矛盾的是，回到1日，她才曾表示「任何口罩都會比沒有口罩好」，還高度讚賞自製口罩的民眾。

▲何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）



何晶1日曾透過臉書寫道，任何材質的口罩都會比「沒口罩」要好，無論風險多低，口罩都能幫助降低感染新冠肺炎（COVID-19）的一些機率，「如果兩人見面時都戴著口罩，將進一步減少風險。」當時她表示，一般大眾並不需要使用到醫療口罩，應該把資源留給醫護人員，所以不該嘲笑那些自製布口罩的人。

何晶還描述，1900年代時期，曾有一位檳州醫師來到中國，致力推動讓醫療團隊戴口罩的習慣，此舉拯救許多人的性命，當時那種口罩僅是一種手術用的紗布。她認為，民眾可以從中學習，另外除了戴口罩，還要勤洗手、保持安全距離，才不會讓醫療人員承擔過多壓力。

新加坡媒體報導，何晶過去曾表示只有生病時才要戴口罩，不過她1日又稱「如果你想戴口罩，就戴吧。」她還在1日貼文中呼籲國人注意身體狀況，參加活動前最好思考一下，因為無聊不會致命，可是病毒會讓人喪命。

Home made masks. Bravo to the creativity and the spunky efforts to do our bit for ourselves and our friends and... 由 HO Ching 發佈於 2020年4月1日 星期三

事實上，何晶近來多次透過臉書分享抗疫方法，然而她11日對於台灣捐口罩的新聞卻評論「呃」，已經引起許多台灣網友困惑。不過，也有網友替何晶說話，認為台灣1月宣布禁止口罩出口並由政府徵用，當時星國廠商「新科工程」（ST Engg）設在台灣的2條口罩生產線因此無法將成品送回國，必須將設備移回星國，才會使得星國民眾反感。

我外交部今（12）日則回應，台星關係長遠深厚，且星國已順利將產線移回國內，台灣廠商也持續提供協助。外交部說明，星國政府為了因應防疫需求，也考量到台灣政府的口罩出口禁令，因此將設置在我國的兩條口罩生產線移回該國生產，由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡；移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

►台灣捐100萬個口罩！新加坡總理夫人「呃…」引爆網友熱議

►評論「台捐口罩」惹議！新加坡總理夫人是「製造商控股CEO兼董事」



►不爽生產線被擋？新加坡總理夫人「呃」評台灣捐口罩 外交部回應了