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立委提9大擴大綜所稅減免政策　財部：影響稅收逾200億元

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▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委提出修正綜所稅9案，財政部表示，影響稅收超過200億元。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會明（13）日將討論立委所提出修正所得稅法，調整各項扣除額的規範。各委員擬具的所得稅法修正增加、擴大試用與新增扣除額或列舉扣除等共計9案，財政部表示，如果全數通過將稅收影響數將破200億元，為201.86億元。

立委提案中，有關列舉扣除額者有兩項，分別為國民黨立委賴士葆所提，增列住宅地震保險的保險費可以列舉扣除，以及保險費列舉可以從現行的2.4萬元提高到2.6萬元；以及民進黨立委江永昌提出，增列火災及地震保險，每人每年可扣2000元，且不計入保險列舉扣除的2.4萬中。

請繼續往下閱讀...

有關於薪資所得特別扣除額，賴士葆則提案，因工作相關支出較高必要費用者，可以列舉方式核實扣除，並且依據特定的業別訂定扣除的額度。教育學費扣除額，江永昌則提案，可扣抵對象從大專以上院校子女本人、配偶及子女以外受扶養的親屬。

在幼兒學前特別扣除額方面，國民黨立委廖婉汝提案將現行的12萬元提高到15萬元；以及江永昌認為擴大適用對象到子女以外的受扶養親屬。長期照顧特別扣除額方面，國民黨立委費鴻泰則提案從現行每人每年12萬元提高到24萬元，以及國民黨立委林德福則認為應該提高到36萬元。

此外，為了提振萎靡的圖書業，民進黨立委邱志偉則提案，如果購買實體圖書支出，增列每人每年扣除額1.2萬元；實體圖書業營業所得稅免稅。

財政部表示，綜所稅的各項扣除額是社會關注的焦點，且各界也屢次有調高或者增列、擴大適用的建議，但是考量2018年才提高四大扣除額，2019年才增列長照扣除額，為了維護財政穩健，財政部指出，應委託專家、學者研究結果，再考量政收入以及租稅公平、稅政減化等原則，配合政府的優先順序，通盤檢討各項扣除額規定的合宜性。

▼立委所得稅修正9大提案。（制表／記者吳靜君、資料來源／財政部）
▲▼立委所得稅修正9大提案以及財政部稅收影響估計。（圖／記者吳靜君攝）

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