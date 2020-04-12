別當冤大頭！App Store也出現騙錢軟體　試用期後就自動扣錢

▲App Store。（圖／記者邱倢芯攝）

記者吳靜君／綜合報導

果粉快快檢查自己使用的App！英國安全公司Sophos發現，在蘋果的App Store有30多款免費體驗應用程式（App），用戶如果忘記取消或終止訂閱，到期的時候就會自動扣款，用戶一年起碼損失360美元（約新台幣1萬多元）。

英國的一家安全公司Sophos發布報告顯示，調查發現iOS App出現新一波打著「免費體驗適用」名號的，但是到期之後就會自動扣信用款金額疑似「騙取」用戶的App。

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根據估計，iOS用戶下載量超過350萬次，金額大約是在每周9美元（新台幣270元）到每個月30美元（新台幣900多元）之間，所以用戶一年的不知不覺被扣的金額大約360美元（約新台幣1.09萬元）左右，有些還會直接採取一年制，訂閱費用約400美元（約新台幣1.2萬元）。

Sophos公司發現，App Store出現了Fleeceware（騙錢軟體）的新名單，目前有32款App，多數是提供簡單應用功能的工具類型App，像是星座算、手相掌紋、QRCode掃碼器、圖像編輯器或者是自拍濾鏡等，部分App甚至還上了熱門的排行榜。

Sophos去年也披露，Google Play也有相關的Fleeceware（騙錢軟體），大約也有10多款，所以用戶要養成定期假查手機或者平板上的應用程式，哪些是付費訂閱的App，若確定沒有再使用的必要，就以手動方式取消訂閱，避免自己當了冤大頭。取消方式是打開iPhone的設定，選定個人的大頭貼圖像後，點選定訂閱項目進一步檢查，選擇該App之後取消，就可以解除自動扣款。