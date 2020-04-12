維基解密亞桑傑躲使館7年…戀上女律師誕2子！　未婚妻憂疫情求保釋

▲ 48歲的亞桑傑外表比實際年齡蒼老許多。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）涉入性侵案，躲藏厄瓜多駐倫敦大使館長達7年，因身心狀況惡化，厄瓜多政府決定停止政治庇護，2019年4月被英國警方逮捕。他在大使館尋求庇護期間的律師團隊中一名女律師坦言，與亞桑傑發生關係，育有2名兒子，要求釋放亞桑傑。

自警方進入大使館逮人後，48歲的亞桑傑便被關押在倫敦的貝爾馬什監獄（HM Prison Belmarsh），目前正等待5月18日的聽證會，針對維基解密的活動接受美方訊問，據稱近幾個月來身體狀況很差。他的友人透露，新冠肺炎（COVID-19）開始在獄中蔓延，一名囚犯死亡，還有多名獄警因病缺勤，疑似感染。

▲ 亞桑傑剛進大使館時的模樣。（圖／路透）

宣稱為亞桑傑伴侶的莫瑞斯（Stella Moris）現年37歲，在一份要求保釋的法庭聲明中透露，她在2011年與亞桑傑相識，當時是一名法律研究員，「隨著時間推移，朱利安和我建立一種強大的智力與情感聯結。他成為我最好的朋友，我也成為他最好的朋友。」

儘管亞桑傑情況特殊，二人的有友誼仍持續發展，2015年開始有親密關係，2017年訂婚，生下2名兒子，分別為3歲的加百列和1歲的麥斯。莫瑞斯強調，「我和朱利安的親密關係與人們對他的看法正好相反。我們互相尊重，也試圖保護彼此，不讓對方遭受那些圍繞我們生活的惡夢影響。」

莫瑞斯表示，她發表聲明要求保釋是因為他們的生命瀕臨崩潰，擔心亞桑傑可能會死。亞桑傑每天有23小時處於隔離狀態，所有的探視都被禁止。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。