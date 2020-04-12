中國爆因疫情「驅離非洲人」WHO卻控台灣種族歧視　美媒：有沒有搞錯？

▲中國廣州最近頻傳非裔人士因疫情恐慌遭到無故驅離。圖為奈及利亞最大城市拉各斯（Lagos）的情景。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中國擔心新冠病毒境外移入，廣州的非裔人士最近屢傳遭到排擠、歧視，甚至趕出公寓的消息，奈及利亞、肯亞與迦納等國紛紛表達關切，要求北京立刻行動，解決不人道待遇。美國外交雜誌《國家利益》（The National Interest）11日提到上述現象時指出，中方驅逐非裔人士，世界衛生組織（WHO）卻指控台灣種族歧視，「有沒有搞錯？」

《路透社》報導，中國武漢結束超過2個月的封鎖，當局擔心境外移入案例釀成第二波疫情大爆發。廣州的非洲人近日表示，他們飽受騷擾與不良待遇，在公共場所被排擠、歧視，遭房東趕出家門，接受許多次檢測，卻不被告知結果，消息在當地媒體與社群媒體上流傳。

▲許多非洲國家對此表達憂慮。圖為肯亞首都奈洛比（Nairobi）的情景。（圖／路透）

據了解，廣州擁有全中國最大的非裔社區之一，被網路謠言指為疫情傳播的地方。一名奈及利亞學生9日向BBC表示，「我們沒有房子、食物或旅館。多達100人仍流落街頭。我們想要回到自己的國家。我不知道中國有什麼問題，無論非洲人住在哪裡，他們都把我們趕走。」

廣州全非洲協會本周發布公開信，呼籲當局停止「正在廣東發生的、對於非洲人的不人道對待、仇恨以及直接歧視。」奈及利亞外交部長奧耶馬（Geoffrey Onyeama）於9日表示，他已邀請中國外交官員見面，表達極度擔憂，並要求當局立刻介入。外交部9日晚間聲明，會替需緊急撤離的滯留公民提供必要空運協助，但沒有提到中國或廣州。

迦納外交部長博奇瓦（Shirley Ayorkor Botchwey）也於9日表示，已向中國大使王世廷（Shi Ting Wang）表達譴責與失望，要求立刻行動，解決「種族歧視」與「不人道的待遇」。肯亞政府10日聲明，中國對外籍人士進行「嚴格檢測」，「造成對於外國人、尤其非裔的不公平反應」，但正與中方合作解決問題。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）批評台灣對他種族歧視。（圖／路透）

《國家利益》11日的文章指出，廣州的奈及利亞人7日開始遭到驅離，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於8日卻表示，他收到來自台灣的種族歧視與死亡威脅，被台灣政府強烈抗議，要求澄清「沒有根據的事實」並且道歉，「中國驅逐非裔人士，WHO卻指控台灣在冠狀病毒議題上種族歧視，有沒有搞錯？」

但是，中國駐辛巴威大使11日反駁政府刻意針對非洲人的指控，他認為，關於騷擾與歧視的報導遭誇大渲染，「中國對待國內所有人，不論中國人還是外國人都一視同仁。」廣州政府12日也表示，當局平等對待外籍人士與中國公民。公安局在記者會上說明，防疫措施適用於所有公民跟外籍人士，執行過程中沒有歧視。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！