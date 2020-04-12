送星口罩總理夫人「呃」回應　經部曾提醒口罩原料缺乏

▲口罩。（圖／記者周宸亘攝）

財經中心／台北報導

推動新南向政策，政府將捐贈一共100萬個口罩給新南向政策的部分國家，其中包括新加坡。但星國總理夫人何晶（Ho Ching）於11日在臉書上轉貼此新聞，寫下「呃……」（Errrr ....）的評論，引發網友熱議。但實際，經濟部長沈榮津日前在經濟委員會上就回應，「新加坡1週1人1片」，顯示新加坡仍缺乏口罩。

台灣與新加坡的口罩之爭，很早就已經開打，新冠肺炎疫情延燒，全球各國幾乎都陷入口罩荒，台灣很早1月底就實施口罩禁止出口的政策。

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但是在2月底，有眼尖網友發現，何晶當時臉書上的發文，打算將新加坡科技工程有限公司（ST Engg）2條在台灣的口罩生產線，直接移回新加坡，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT上PO文指出，何晶提到，ST Engg在台灣一共有兩條口罩生產線，分別是醫療用的成人N95口罩和專屬兒童的XS版本，不過因為台灣早已下令禁止口罩出口，所以打算將兩條生產線直接移回新加坡，預計2月底在新加坡組裝，3月開始生產來因應疫情。

經濟部則在當時也出面證實，由於台灣並未下令禁止出口口罩生產設備，因此ST Engg已於2月初將口罩生產線的設備移回新加坡。

不過經濟部官員當時也透露，新加坡本身沒有生產口罩原料，而台灣的原料是提供國內使用，如果新加坡要足夠的口罩供應，那麼庫存(口罩原料)需足夠。沈榮津日前也表示，新加坡「新加坡1週1人1片」，顯示新加坡的口罩供應仍然是相當吃緊的。