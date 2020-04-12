白思豪堅持宣布「停課到9月」　紐約州長打臉：你無權決定！

▲紐約州長古莫（左）與紐約市長白思豪（右）共同召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於11日宣布，計畫讓公立學校關閉直至學年結束，2小時候卻被紐約州長古莫（Andrew Cuomo）以「市長沒有這個權力」反駁。但是，他仍堅持表示不會讓步，決定停課直到9月。

根據《政客》，白思豪11日晚間表示，10日在記者會上與國家過敏和傳染病研究所（NIH）所長弗契（Dr. Anthony Fauci）談話以後，計畫讓公立學校停課至學年結束，儘管無法復課令人痛苦，但「但這是正確的事，顯然將會幫助我們拯救生命。」

但是，紐約州長古莫2小時以後卻回應，這是州長的權力，並非市長可以決定，所有關於企業、學校關閉期限的政策，都應該由他的辦公室發布，而且「目前沒有任何關於學校方面的決定。」

古莫認為，白思豪的主張是一種「意見」，會連同其他官員的意見一併納入考慮。他也強調，雖然疫情趨緩，仍不可以掉以輕心，被問及2人矛盾時表示，事情已經解決了，「我們只是澄清一下。」

《紐約郵報》報導，白思豪與教育局局長卡蘭薩（Richard Carranza）討論過後，仍堅持決定將停課期限延長到9月，「我們對抗新冠肺炎的戰鬥遠遠尚未結束，關注在遠距教學顯然是正確的事情。」他表示，永遠都會與州政府合作，為了人民的共同利益努力解決問題，但第一優先「不是對另一名民選官員，而是對於學生、家長跟教育者負責。」

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