　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高掛NHK熱門第一！陳時中公開電郵打臉WHO　日網友：世衛讓世界陷危機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

中央流行疫情指揮中心，陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲ 陳時中11日親自公布電郵內容。（圖／指揮中心提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，台灣早在2019年年底以電郵警示世界衛生組織（WHO），懷疑出現人傳人現象，未料WHO當時置之不理，更否認台灣曾在信中提及人傳人，促使中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公開電郵為證。日媒NHK於11日晚間撰文報導此事，至今高掛熱門第一，也引起日本網友大力批評。

NHK於11日報導，台灣去年12月發信向WHO示警，WHO卻稱台灣未提及人傳人感染，文中引用陳時中11日在記者會上公開電郵時的發言，「任何公共衛生學者或醫師等專業人員看見2個詞後，應該都能明白什麼樣的病患需要被隔離治療，進一步研判該等病患有『人傳人』的可能。如果這不是警訊，什麼才是警訊？」

▲▼台灣警告WHO新聞登上日本NHK熱門˙第一。（圖／翻攝自NHK）

▲ 這篇報導吸引大批日本民眾點閱。（圖／翻攝自NHK網站）

此篇報導截至台灣時間12日下午1時仍高掛NHK官網熱門排行冠軍，推特網友紛紛回覆，「WHO隱匿」、「如果這是事實，就是WHO應對不周，因服從中國讓全球陷入危機」、「台灣的應對方式是正確的」、「WHO的責任很大」、「WHO的尊嚴已經沒了」。文章被轉載至日本論壇5ch後，網友也紛紛留言，「希望讓譚德塞立刻辭職」、「WHO根本是過失殺人」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／北市10歲男童大樓墜落！民眾目睹嚇壞　意識模糊急送醫
新加坡網爆「台灣劫持星國口罩」？網友找出總理夫人關鍵留言打臉
案386本土案例「有過敏症狀」解隔離再確診！陳時中揭關鍵
新冠肺炎再增3例　2例境外移入、1例本土
LIVE／清明連假「疫情觀察點」看今天　指揮中心最新說明
獨／護國舞小姐吹哨關鍵曝！最毒確診台商嗆「1句話」她嚇壞..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在家動手做口罩！材料只要「布+髮束」　手殘也免驚

台灣劫持星國口罩？　網找出「總理夫人關鍵留言」打臉

冰島36萬人口10%完成病毒檢驗　驚見「半數確診患者無症狀」

高掛NHK熱門第一！陳時中公開電郵打臉WHO　日網友：世衛讓世界陷危機

他PO出重症父「最後一通視訊電話照」　再打開鏡頭…只見爸瀕死掙扎表情！

紐約病例大多來自歐洲？川普痛批《紐約時報》可悲：顯然很想回到中國

「誰來買單？」成病患插管前最後遺言　紐約護士心痛曝：美國是失敗國家

評論「台捐口罩」惹議！新加坡總理夫人是「製造商控股CEO兼董事」

美醫都避用！重症者用「呼吸器反成索命機器」　50％病患掛上…竟離死亡更接近

防第二波疫情回馬槍！英承諾捐76億給WHO等機構　譚德塞回應了

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

在家動手做口罩！材料只要「布+髮束」　手殘也免驚

台灣劫持星國口罩？　網找出「總理夫人關鍵留言」打臉

冰島36萬人口10%完成病毒檢驗　驚見「半數確診患者無症狀」

高掛NHK熱門第一！陳時中公開電郵打臉WHO　日網友：世衛讓世界陷危機

他PO出重症父「最後一通視訊電話照」　再打開鏡頭…只見爸瀕死掙扎表情！

紐約病例大多來自歐洲？川普痛批《紐約時報》可悲：顯然很想回到中國

「誰來買單？」成病患插管前最後遺言　紐約護士心痛曝：美國是失敗國家

評論「台捐口罩」惹議！新加坡總理夫人是「製造商控股CEO兼董事」

美醫都避用！重症者用「呼吸器反成索命機器」　50％病患掛上…竟離死亡更接近

防第二波疫情回馬槍！英承諾捐76億給WHO等機構　譚德塞回應了

快訊／北市文山區「15歲少年」大樓墜落！民眾目睹嚇壞　意識模糊急送醫

買完口罩隔天又來！汐止男求藥局「給個方便」…遭拒後狂吼：不要為難我　

染疫4歲童幼兒園「16師生有症狀」　指揮中心：採檢全陰性

酒店女公關「接觸者匡列118位」　莊人祥：已掌握3/23所有工作人員、客人

在家動手做口罩！材料只要「布+髮束」　手殘也免驚

南韓有91例復陽是病毒再啟動？　張上淳：台灣三採陰才出院沒這狀況

華航紐約返台班機已採檢249人！指揮中心：還有91人待確認

國內20多歲男性爆「過敏症狀」確診　張上淳曝1重要分辨關鍵

女星拋棄親生女兒遭撻伐　真正原因曝光「替她頂罪15年」網哭了

共機頻繞台為何不能用飛彈打下來？　網揭真實原因：還沒進入領空

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

口罩事件惹議　星國總理夫人關鍵背景曝光

確診女死前求救40次！妹聽錄音傻了

BBC報導台灣劃入中國地圖　網：台灣沒封城

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

史上首次！全美50州進入災難狀態　破2萬死超越義大利

虧慘！比利時「中國進口300萬片口罩」全不符規

櫻花妹買嘸口罩　台人暖助登日媒

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

更多熱門

相關新聞

陸首證實湖北一市委書記確診

陸首證實湖北一市委書記確診

隨新冠肺炎疫情在全球蔓延，連英國首相強森都確診，也讓外界好奇在一開始的爆發地中國湖北，疫情「會有多嚴重。」對此，《湖北日報》也首次在一批防疫官員表彰名單中，側面證實現任松滋市委書記黃祥龍，曾經感染新冠肺炎，並已於3月痊癒出院。

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19日本日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

閃亮亮退出硬漢兄弟！

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面