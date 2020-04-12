高掛NHK熱門第一！陳時中公開電郵打臉WHO　日網友：世衛讓世界陷危機

▲ 陳時中11日親自公布電郵內容。（圖／指揮中心提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，台灣早在2019年年底以電郵警示世界衛生組織（WHO），懷疑出現人傳人現象，未料WHO當時置之不理，更否認台灣曾在信中提及人傳人，促使中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公開電郵為證。日媒NHK於11日晚間撰文報導此事，至今高掛熱門第一，也引起日本網友大力批評。

NHK於11日報導，台灣去年12月發信向WHO示警，WHO卻稱台灣未提及人傳人感染，文中引用陳時中11日在記者會上公開電郵時的發言，「任何公共衛生學者或醫師等專業人員看見2個詞後，應該都能明白什麼樣的病患需要被隔離治療，進一步研判該等病患有『人傳人』的可能。如果這不是警訊，什麼才是警訊？」

▲ 這篇報導吸引大批日本民眾點閱。（圖／翻攝自NHK網站）

此篇報導截至台灣時間12日下午1時仍高掛NHK官網熱門排行冠軍，推特網友紛紛回覆，「WHO隱匿」、「如果這是事實，就是WHO應對不周，因服從中國讓全球陷入危機」、「台灣的應對方式是正確的」、「WHO的責任很大」、「WHO的尊嚴已經沒了」。文章被轉載至日本論壇5ch後，網友也紛紛留言，「希望讓譚德塞立刻辭職」、「WHO根本是過失殺人」。

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