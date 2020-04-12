台灣劫持星國口罩？　網找出「總理夫人關鍵留言」打臉

▲新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）



實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡總理夫人何晶轉貼台灣捐贈口罩的新聞，並附上「呃……」（Errrr ....）的評論引發星台網友網路論戰。有台灣網友指出，台灣僅是禁口罩出口，沒有徵用星國廠商的口罩，也並未阻攔星國廠商的口罩機台被運回新加坡，何況當時何晶也曾以此事宣傳如此一來新加坡的口罩產能將更充裕，讓人不解。

台灣外交部7日證實，將準備100萬個醫療用口罩，贈予7、8個有提出要求的新南向政策國家，其中包括菲律賓、印度、馬來西亞、印尼、越南、緬甸與新加坡。新加坡總理夫人何晶則在11日分享相關新聞，並寫上「呃……」的評論引發熱烈討論。

有新加坡網友指稱，因台灣宣布口罩禁出口，全數被政府徵用，讓在台的星國廠商 （ST ENGG）無法將2條口罩產線的口罩運回疫情嚴峻的新加坡，迫不得已只好將產線整條搬回國，才讓星國民眾對台灣捐口罩一事如此反感。

▲新加坡總理夫人何晶2月中旬時的臉書留言。（圖／翻攝PTT）



不過有台灣網友找到何晶2月中旬時的FB發言，以產線移回星國一事，表示這2條口罩產線將在2月底組裝完成，3月投入生產，宣揚新加坡的在地口罩產能將更充足。

台灣經濟部官員也早在2月底時便證實此事，表示「這兩條產線所有權本屬於新加坡，未在徵用之列，機組撤回新加坡也不會造成國內產能減低」。據了解，ST ENGG主要生產醫療用N95口罩，但早在年前便已和工業局談妥要將產線運回星國。