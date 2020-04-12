1席都不能少！彰銀董事改選大戰　公股、台新金陣營足額提名

▲彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀將在6月19日召開股東常會，並且改選董事，三年一次的董監改選大戲再度上演，公股與台新銀陣營都推派6席董事、3席獨立董事代表，就目前董事會，公股銀掌握3席董事、2席獨立董事席次，並握有經營權，此次董事改選，在龍巖集團退出下更顯激烈，公股陣營更具有「1席都不能少」的壓力。

根據彰銀所公告的資料顯示，公股銀推派的人選有現任彰銀董事長凌忠嫄、現任總經理黃瑞沐、土銀保經董事長李文雄、國庫署長蕭家旗、國發基金代表張建一、以及大學教授蔡芸琤。其中凌忠嫄、蕭家旗與張建一是現任董事之外，黃瑞沐、李文雄以及蔡芸琤則是新推代表。

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台新金則推派吳澄清與陳淮舟是現任董事之外，林政憲、鄭家鐘曾任彰銀董事，林政憲具有法官背景，蔡宏祥則具有會計師的背景與林詩梅則有人權、法律背景。

獨立董事方面公股陣營推派游啟璋、劉克宜、林志潔，原任的元大寶華經濟研究院院長梁國源因屆期（三任）不再續任之外，游啟璋為原任，劉克宜則具有會計師與稅務背景；林志潔則是有金管會、法學背景。

台新金陣營的獨立董事代表則有現任彰銀獨立董事潘榮春，另外還有具有法律背景的林重宏和銀行背景的孫致中。

根據了解，彰銀這次將選6席董事、3席獨立董事，而公股銀行現任有3席董事、2席獨立董事；台新則有3席董事、1席獨立董事。