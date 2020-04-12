俄羅斯境外確診案例「攻陷綏芬河」 離開絕命小城...居民開8H車逃亡

▲黑龍江綏芬河來自俄羅斯境外確診案例激增。（圖／翻攝 中新社）

記者任以芳／綜合報導

日前，黑龍江邊境小城綏芬河疫情拉警報，當地人口不到七萬，確診病例不段攀升，都來自俄羅斯境外輸入，當地社區全封閉，剛忙完武漢疫情的醫療人員，又馳援綏芬河，還有居民為了自保，開八小時車逃離小城。

根據今日報導指出，綏芬河目前氣氛很緊張，「城外的人想進來，城裡的人想出去。」當地一位李姓市民透露自己逃亡心情，疫情爆發前，她從未想過離開綏芬河，從四月初開始，不少人從俄羅斯過境到綏芬河，自帶病毒的確診案例越來越多。她表示，「父親當機立斷，開了8個小時車，把我和3歲的女兒從綏芬河市，帶回了老家綏化市。」

▲大陸各地重症專家馳援黑龍江綏芬河醫院。（圖／翻攝 澎派新聞）

據了解，大陸有不少治療疫情重症的專家，都被再次緊急招回，綏芬河也興建方艙醫院。大陸社交平台微信公號中山大學也發出新消息，大陸中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東，剛結束60多天在武漢抗疫任務，由於他擅長重症救治、重症感染、膿毒症、血流動力學管理、重症生命支援，才回廣東老家不久，也急奔綏芬河。

▲黑龍江綏芬河國際陸路交通全部關閉，對內鐵路、公路交通部分停止。（圖／翻攝 澎派新聞）

截至4月10日24時，綏芬河累計有173例境外輸入確診病例，其中，有151例全部來自俄羅斯輸入。日前，黑龍江省委省政府宣布7日起，關閉與俄羅斯連接所有陸路口岸，趕在封關前，入境人員大量激增，當地確診病例和無症狀感染者數量迅速上升。

大陸鐵路哈爾濱局集團有限公司綏芬河站也發出新公告，綏芬河站有多輛指定列車，到站後將無限期停運。另外，綏芬河所有社區8日開始實行封閉管理，社區居民每戶每三天，派出一人外出購買生活必需品且，當天必須返回。進出社區人員「按通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩」管理。