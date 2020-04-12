金融市場震盪　4大公股金3月獲利由盈轉虧　銀行：4月還有雷

▲合庫金是首季表現相對穩定的公股金控。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

四大公股金控3月獲利出爐，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，金融市場動盪，美股熔斷、台股大幅震盪，公股金控獲利應聲倒地，整體3月稅後虧損37.96億元，不僅由2月的盈餘轉虧損，首季獲利甚至相較去年同期大跌超過六成。

金融市場震盪 兆豐金獲利滑鐵盧 3月淨損15億元

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過去向來表現最為亮眼的兆豐金，就遭到滑鐵盧，3月稅後純益淨損了15.65億元，累計第1季的稅後純益未達20億元，每股稅後純益（EPS）也為0.14元，相較於去年同期年減幅超過七成。兆豐金表示，獲利虧損的原因主要還是來自金融市場上的評價損失，單月評價損失就超過20億元，加上產險的自有資金操作和車險自留部分都有虧損，所以3月虧損6300萬元，累計稅後淨損1.29億元，拖累兆豐金首季表現。

合庫金相對來說表現較為穩健，合庫金3月稅後純益仍有12.92億元，僅較2月份些微衰退，累計第1季稅後純益41.05億元，EPS有0.3元，仍較去年同期成長，是公股金中今年首季當中表現最佳。

第一金僅賺0.76億元 較2月衰退逾九成

第一金3月獲利受到新冠肺炎的影響，獲利同樣不理想，稅後純益只剩下7600萬元，較2月衰退了94.3%，累計第1季稅後純益為29.38億元，較去年同期下跌四成，EPS也僅剩0.24元

而第一金主要子公司一銀也同樣因金融市場震盪、股債表現皆不佳的情況之下，股債評價損失就達到12億元，但隨著4月金融市場日趨穩定，評價損失逐漸縮小，目前已減半了。就一銀的業務方面其他業務方面，淨利收增加至23.85億元，月增率5.8%；手續費收入也上揚至6.27億元，月增率一成以上，核心獲利雙雙表現穩定。

華南金受證券子公司拖累 第1季公股金唯一虧損

華南金則受到華南永昌證券的拖累，整體稅後純益虧損35.99億元，也是公股金控中唯一首季虧損的金控，累計第1季淨損14.48，EPS為-0.12元。華南永昌證因為出售認售權證避險不及，加上避險成本高，3月稅後淨損為47.59億元。

公股銀高層表示，3月表現不佳，但是4月仍有地雷，因央行降息、公股銀房貸和信貸利息優惠，利息收入恐怕會短少，將陸續反映在4月的獲利當中，而利息收入又是銀行的主要業務，要填補這項缺口，公股銀恐怕要付出更多的努力。

▼公股金控3月與第1季獲利情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）