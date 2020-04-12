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台灣捐100萬個口罩！新加坡總理夫人「呃…」引爆網友熱議

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▲▼新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲新加坡總理夫人何晶分享台灣捐口罩的新聞，寫下「呃……」（Errrr ....）的評論。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

記者吳美依／綜合報導

外交部7日證實，政府將捐贈一共100萬個口罩給新南向政策的部分國家，其中包括新加坡。但星國總理夫人何晶（Ho Ching）於11日在臉書上轉貼此新聞，寫下「呃……」（Errrr ....）的評論，引發網友熱議。

《台灣英語新聞》於10日以「台灣將捐贈口罩給新加坡」為題報導，台灣外交部7日證實，將準備100萬個醫療用口罩，贈予7、8個提出要求的新南向政策國家，其中包括菲律賓、印度、馬來西亞、印尼、越南、緬甸與新加坡。但星國輿論反應不一，何晶11日在臉書上分享這則新聞，僅寫下「Errrr ....」的評論，引發網友熱烈討論。

許多民眾留言感謝台灣好意，並對何晶的評論感到不解。有些網友表示，身為第一夫人，如此反應非常無禮，如果不想要接受捐贈，可以像芬蘭一樣直接拒絕、道謝即可。有人批評，此舉是把政治立場置於國民健康之上。

▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友解釋，因為台灣口罩出口禁令，新加坡廠商ST Engg只好將設在台灣的2條口罩生產線移回國內。圖為台灣威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。（示意圖／記者湯興漢攝）

有網友在另一篇貼文留言解釋，台灣1月宣布禁止口罩出口、由政府徵用。但當時新加坡疫情嚴峻，星國廠商「新科工程」（ST Engg）設在台灣的2條口罩生產線卻因此無法將成品送回國，被迫把設備移回星國，「所以新加坡人對台灣捐口罩這件事才會這麼反感，因為他們覺得在危難的時候，台灣『劫持』了新加坡的口罩，現在捐口罩根本沒意義，甚至有留言說已經能買到中國大陸的了，為什麼要接受台灣捐贈，我們寧願用錢買。」

另有網友貼出《中央社》報導指出，台灣經濟部曾說明，新加坡2條口罩生產線不在徵用範圍，也沒有禁止將口罩機台運送出國。有人質疑，「你們（新加坡）主要是從哪裡進口口罩？中國還是台灣？當中國也禁止出口，中國人幾乎清空全球庫存，台灣一天只能生產200萬個口罩的時候，你會因為自己口罩短缺責怪台灣嗎？」

但星國網友認為，「為何當初不可以在新加坡危急時給予專案處理？畢竟經濟部也說沒有徵用。」、「（台灣在）全世界最需要口罩時禁止出口，現在所有工廠都已提高產量，就到處供應，政治得分？真是謝謝你的好意。」

▲▼新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲▼新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲網友留言解釋為何新加坡民眾感到不滿。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

Errrr ....

HO Ching 發佈於 2020年4月11日 星期六
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