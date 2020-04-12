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虧慘！比利時「中國進口300萬片口罩」全不符規　部長國會上崩潰：太挫敗了

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▲比利時,口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲比利時發現300萬來自中國的口罩完全不符規定。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中國在新冠肺炎疫情趨緩後，對歐美其他國家紛紛伸出援手，捐贈口罩、防護衣、護目鏡等，或協助進口。但近日卻傳出多起物資抵達當地之後，被政府發現品質低劣。比利時日前收到中國的口罩，卻發現300萬片FFP2規格口罩，全不符合所需的品質標準，也讓負責處理的聯邦政府部長德巴克（Philippe De Backer）相當沮喪。

綜合外媒報導，過去中國給予國際援助的物資，包括試劑、口罩、防護衣等，接連被爆出品質不佳的狀況，甚至還有試劑出錯率極高的狀況。日前比利時收到一批300萬的來自中國的FFP2口罩，未料卻完全不符合品質標準，這讓負責比利時疫情的聯邦政府部長德巴克相當挫敗。

日前，德巴克在國會上表示，「一看就發現口罩可能有問題，經過檢測之後，供應商確實無法提供檢驗證書，而送往比利時的實驗室檢測，也未達到該有的品質標準。」

據悉，4月初時德巴克提到比利時護理人員可能需要1500萬個外科口罩、280萬的FFP2口罩，收到的立刻也分發到各醫療單位，可見需求緊急，未料中國卻提供劣質的口罩，德巴克也表示，「真的讓人無法接受」。

對此，中國駐比利時大使館發言人表示，「建議比利時在採購時，提前驗證、或要求供應商出示產品標準文件。」這樣的回應也只能讓比利時政府自認倒楣。

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