「誰來買單？」成病患插管前最後遺言　紐約護士心痛曝：美國是失敗國家

▲ 紐約災情嚴重，布魯克林一家醫院內外可見屍體。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國多達53萬人感染新冠肺炎（COVID-19），死亡人數突破2萬，成為全球死亡個案最多的國家。重災區紐約一名註冊麻醉護理師史密斯（Derrick Smith）在第一線照顧確診患者，日前在臉書上透露一名重症患者的遺言，讓他心痛不已，「這是我12年來的重症監護及麻醉經驗中見過最糟糕的事情。」

史密斯13日在臉書上發文表示，當他和醫療團隊向一名呼吸困難的確診患者解釋道，他需要插管並使用呼吸器後，患者開口問道，「誰來買單？」成為史密斯永遠無法忘記的患者遺言。接著他們打電話給患者的妻子，讓他和妻子對話，「這可能是他最後的機會了，因為很多病人一旦接受（呼吸器）治療就無法康復。」

史密斯接受CNN訪問時表示，這名患者呼吸和說話都有困難，「但他最擔心的是誰能支付他維持生命治療的費用。從統計數據看來，他生存的可能性並不高。」新冠肺炎插管患者死亡率高達80%，因此史密斯和同事都很清楚，這名病患一旦插管就很可能無法恢復。雖然不確定他是否還活著，但史密斯指出，「這非常不可能。」

「這是我12年來的重症監護及麻醉經驗中見過最糟糕的事情。」史密斯寫道，必須聽一名垂死的患者用他的最後一句話來擔心醫藥費是另一個層次的心碎，「這個國家確實是個失敗的國家，親眼目睹這種狀況實在令人作嘔。」

他向CNN表示，這顯示出醫療保健系統辜負人民期望，「老實說我很難過，還有點害怕。這代表當一個人在處理生死攸關的問題時，不得不擔心自己的財務狀況。這是個嚴重的失敗。」

史密斯在文章中說明，不同國家在控制大流行上出現明顯差異，「那些擁有普遍的、由公共資金支持的衛生保健系統的國家更有能力協調應對措施，照顧生命的人，也是減緩病毒傳播速度最快的國家。」

他指出，這次大流行突顯美國結構上的不足，不僅是應對措施，還有醫療保險涵蓋範圍，「如果我們不改善現況、讓人們公平獲取醫療保險，情況只會變得更糟。」

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