影／強生傳瀕死轉出加護病房最先感謝醫護　「我欠他們一條性命」

記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠肺炎（COVID-19），所幸病情好轉，已轉出加護病房。他11日表達對於醫護人員的感激之情，還形容「我欠他們一條性命」。至於何時他能夠正式出院，則還沒有明確消息。

▲強生逐漸康復中。（圖／路透）



《天空新聞台》（Sky News）報導，強生上周因為持續出現症狀，5日被送往倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital），一度住進加護病房，所幸治療後病情好轉，他已在醫院度過第7個夜晚。最新消息指出，他告訴朋友，無法再更加感謝醫護人員，他欠這些人一條性命。

根據《星期日郵報》，友人透露，強生在加護病房曾一度瀕死，不少官員都相當擔憂，為他祈禱。截至12日上午，英國已報告7萬9885例確診病例、9892人死亡。

此前，唐寧街11日說明，強生轉出加護病房後，恢復情況取得良好進展，他一直待在床上休息，還會看影片跟玩遊戲。目前尚未有他何時出院的消息。

據了解，55歲的強生在加護病房住了三晚；唐寧街隨後才確認他正逐漸恢復，已轉回一般病房。他懷孕的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）此前也出現症狀，不過沒有接受篩檢，在強生住進加護病房期間，她曾寄信件與孩子的超音波照給對方，希望藉此鼓勵男方。

強生轉出加護病房後，已經可以進行短暫的散步。外交部長拉布（Dominic Raab）於這段期間代理首相的職務。

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