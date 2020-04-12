10外國遊客無視封鎖令「印度大街閒晃」　警罰路邊寫對不起5百次

▲ 封鎖令下的德里街頭空無一人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度累計8504起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，其中289人死亡。當局為控制疫情祭出封鎖令，未料一群外國遊客不顧禁令，在恆何附近遊蕩，被警察逮個正著，被罰在路邊抄寫500次「對不起」。

《印度斯坦時報》報導，北阿坎德邦警方11日在恆河上游瑞詩凱詩最受歡迎的景點塔波萬（Tapovan）發現一群無視封鎖令的外國遊客，一行10人來自以色列、澳洲、墨西哥和其他歐洲國家，當場要求他們罰寫「我沒有遵守封鎖令，對不起」。

塔波萬警察檢查站負責人庫馬爾（Vinod Kumar）說明，「警方接獲通報，一些外國人不顧禁令，從尼姆海灘（Neem Beach）到塔波萬的賽加特（Sai Ghat），在恆河附近放鬆。」他們出動巡邏，便發現這10名外國人。

當被問及為何在外閒晃，這群遊客向警方表示，他們以為從早上7時至下午1時間封鎖令放寬，便可出門閒逛。警方解釋，這段時間是讓人們外出採買必需品，而不是毫無理由地冒險外出。

庫馬爾手下的警員接著拿出50至60張白紙，給他們每人5張，要求寫下「我沒有遵守禁令，對不起」（I did not follow the lockdown. I am sorry）500次，作為懲罰。

庫馬爾提到，「我告訴他們，這是一個很輕的懲罰。如果他們拒絕照做，就會被列入黑名單，讓他們無法再次入境印度。他們同意接受懲罰，當場罰寫500次對不起。他們被嚴厲警告，不要在沒有任何理由的情況下冒險外出。」

根據北阿坎德邦旅遊局，約有1500名外國遊客因封鎖令受困，過去15天內已有700多人在使館的協助下返國。庫馬爾則表示，儘管實施封鎖，該地區仍有650名外國人，但往年在旅遊旺季應有2000至3000人。

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