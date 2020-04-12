南韓治癒率高達7成…「出院後復陽」飆升至91例！　WHO介入調查

▲ 南韓醫療人員稍作休息。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（12日）早通報32起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全境累計1萬512人感染，其中214人死亡，7368人解除隔離，治癒率達70.1%。南韓防疫當局10日證實，多達91例確診患者在解除隔離後再度測出陽性。世界衛生組織（WHO）11日表示，已經對此展開調查。

南韓中央防疫對策本部10日在例行記者會上說明，截至當天為止有91例復陽，大多發生在大邱及慶尚北道，已經派出小組進行病毒分離培養、血液抗體等調查。慶北奉化郡蔚藍療養院此前爆發群聚感染，多達36人確診，其中就有18人復陽。

防疫當局此前推測，痊癒患者復陽的原因應是病毒再活化或檢測出錯，並非二度感染；考慮到這些個案都是在解除隔離不久後就再次確診，起因為病毒再活化的可能性較高，但仍需一一調查及分析。

WHO於11日對此向《路透社》發出簡短聲明表示，「我們注意到部分患者經新冠病毒PCR檢測呈陰性，幾天後又測出陽性」，正與臨床專家緊密溝通，努力獲取相關個案的更多資料，同時須確保採集樣本的過程符合正當程序。

根據WHO的臨床管理指南，連續2次檢測呈陰性（採樣時間至少間隔24小時）的患者便可出院。截至目前的研究指出，輕症患者從出現症狀到康復約需2周。WHO說明，「我們得知一些病人在臨床康復後檢測呈陽性，需從他們身上採集樣本，以了解其體內活病毒脫落的時間。由於新冠肺炎是一種新的疾病，需要更多流行病學數據來得出任何有關病毒脫落的結論。」

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