美醫都避用！重症者用「呼吸器反成索命機器」　50％病患掛上…竟離死亡更接近

▲新冠肺炎重症患者多使用呼吸器，如今卻發現不見得能「救命」。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎目前尚未出現疫苗或是藥方治療，因此所收到輕症患者給予支持性藥物治療，重症患者則是視情況給予呼吸器輔助。日前美國華盛頓大學重症監護專家卻表示，「呼吸器實際上會損害病人的肺部」，甚至在紐約有80％的呼吸器使用患者最終都死亡，有些醫師已經試圖避免使用。

根據《美聯社》報導，紐約為美國疫情最嚴重的區域，在急救重症患者的過程中，醫師卻發現有80％使用呼吸器的使用患者，最終都敵不過病魔病逝，不僅在美國，就連中國、英國都曾發現使用呼吸器反而讓病人死亡率偏高。

華盛頓大學醫學院重症監護專家奧斯本博士（Tiffany Osborn）1日表示，呼吸器實際上會損害病人的肺，甚至對肺組織造成損害；紐約霍夫拉斯特、諾斯威爾醫學院肺部重症監護醫師哈吉札德（Negin Hajizadeh）也表示，雖然呼吸器對肺炎患者很有效，但新冠肺炎患者卻不一定會有同樣的功效，且大部分使用呼吸器的患者也都未康復。

英媒9日也曾報導，專家提到普遍約有40％～50％使用呼吸器的新冠肺炎患者都病逝，英國則有67％患者在使用呼吸器後不見起色或死亡。紐約州長古莫也表示，紐約只有20％的呼吸器使用患者能存活。

根據《BBC》報導，當肺部衰竭無法呼吸時，呼吸器就是頂替人自身呼吸的過程，一般來說可以讓患者抵抗病毒、康復，但若出現呼吸困難、重症徵狀就表示肺部受到損傷，但新冠肺炎卻不像一般肺炎，病毒未知的擴散、變異方式，卻反而讓呼吸器可能成為「索命機器」。

曼哈頓一名急診醫師哈布赫（Joseph Habboushe）表示，幾周前大家還在大量使用呼吸機，後來發現死亡率異常高，前線醫療人員開始尋找其他治療方法。哈布赫表示，如果可以在不插管的情況下讓病患的狀況好轉，可能會有更好的治療結果。