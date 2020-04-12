梅根丟震撼彈！遭爆「為3700萬抖出王室內幕」效仿黛安娜逆襲女王

▲哈利與梅根褪去王室光環，外界關注點降低讓梅根相當緊張。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

英國王室風波，並未在新冠肺炎疫情下就得到止息，4月1日為哈利與梅根脫去王室金殼的日子，如今有英國消息人士向外媒指出，梅根下一步計畫恐怕將是效法婆婆黛安娜王妃，接受電視專訪「全盤托出王室秘辛」來賺取生活費。

根據英國《每日星報》報導，哈利與梅根脫離英國王室之後，將永居加拿大，但在此之前會先過境美國，美國總統川普曾在上月30日的推特上指出，「美國並不會協助支付他們的安全費用，他們必須自己付！」可看出褪去王室光環的兩人，確實如「平民般」的盡責任與義務。

報導中指出，梅根下一步計畫可能是接受《Tell-all》的專訪，就像是黛安娜王妃當年一樣，曝光英國王室內幕，且可能拿到將近100萬英鎊（約台幣3700萬台幣）的報酬，這可能將成為哈利與梅根第一筆「安家費」。此外消息人士也指出，這段節目若成真，很可能由知名女脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問，且梅根確實想要透過「曝光秘辛」賺錢、迎回大家的關注。

而梅根這樣的想法，據悉在丈夫哈利的想法中，仍是有待考慮，因為畢竟牽扯到從小生長的環境，以及至親家人，另外也有消息指出，梅根想把曝光秘辛的酬勞捐贈給前線的醫護人員。

親近哈利夫婦的親信指出，梅根與哈利在宣布退出王室生活後，開始明顯感受到外界對他們的關注不如以往，反正成為某種壓力，另外也不像威廉與凱特深得大眾厚愛。