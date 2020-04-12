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批譚德塞「對台灣指控」毫無根據！美眾院外委會點讚蔡英文回應

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指控，台灣對他發動種族歧視攻擊言論。美國眾議院外委會主席恩格爾今天表示，譚德塞對台灣指控毫無依據，他讚賞總統蔡英文的回應方式。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球感染164萬餘人，奪走超過10萬條人命，WHO初期反應受到外界嚴厲批評與檢討。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日譴責美國將疫情政治化，也指控台灣對他發動種族歧視攻擊的言論。

面對譚德塞指控，蔡總統9日表達強烈抗議，並表示台灣反對任何形式的歧視。蔡總統也在推特（Twitter）上指出，她想透過這次機會邀請譚德塞訪台，親自感受台灣人民多致力於與世界接觸，及對抗2019冠狀病毒疾病。

美國眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel ）今天轉推蔡總統9日推文表示，他讚賞蔡總統針對譚德塞「毫無根據」指控的回應方式。

恩格爾也呼籲，譚德塞應該去看看，台灣即使被排除在外，但仍保持的防疫紀錄。他強調：「如此一來，我們才能集體推動WHO的重要全球衛生工作。」

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天也推文表示，美國人民有權利詢問WHO問題。她強調：「我們有權利知道為什麼台灣遭到忽視，而中國（意見）卻被聆聽。這些是真實實際問題，需要真實答案。」

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