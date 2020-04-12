0死亡比台灣防疫更好...越南鄉民敲桌熱議：我們是怎麼做到的？

▲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前接受外媒訪問時，大讚台灣在防疫方面是「模範生」。隨後有越南網友在reddit論壇發問，「越南做得更好吔，我們是怎麼做到的？」，引發不少鄉民熱議。

▲越南累計258例確診，沒有死亡病例。（圖／路透）

有台灣網友在PTT貼出Reddit越南版的文章，內容提到「昨天比爾蓋茲說台灣對Covid-19的措施是典範級的，然說我完完全全同意他們猛甩美國跟加拿大十個馬身、但他們目前還是有五死，然後越南是零！」

貼文的評論區湧入不少越南鄉民留言，「很抱歉但老實說我覺得就是因為台灣在國際上比較有存在感。新聞媒體更常提到它，所以鎂光燈都聚焦在人家身上了」、「因為老實直白的說，越南的做法在西方人看來有點侵害人權」、「要是『文明的』西方國家也這麼做，人民一定會把政府告死」。

▲實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會。（圖／記者李毓康攝）

還有越南網友指出，「可能因為台灣能一邊抗疫、同時讓大部分的學校和企業維持通常運轉，讓他們比較感興趣吧。少數能做到這點的國家之一」、「我很贊同越南政府這次的作為。但你不能只看案例數字來評論誰比較『好』。不是每個國家都能在不停擺的情形下、一邊應付這次的疫情的」、「越南做得很好，但我想說台灣做得更好並不為過」。

越南網友的留言引發台灣網友熱烈討論，紛紛表示，「推！內容蠻理性的」、「蠻客觀的」、「越南在國際上明明比台灣有名」、「台灣成功在用最小限制人民日常生活但還能防疫」、「沒啥好比的吧 也恭喜越南控制住疫情」。