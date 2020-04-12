美國跟進日本「把企業撤出中國」　政府買單100%搬遷成本

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

因應起源於中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟造成的衝擊，讓歐美等國開始反思，許多戰略物資是否太過依賴中國供應，所以美國研擬繼日本之後，也將企業撤離中國，而且所有美國企業的搬遷成本，都由政府100%買單。

根據《富比士雜誌》（Forbes）報導，在日本宣布資助企業22億美元（折合新台幣約660億）將生產線從中國撤離之後，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也提議，政府應該幫助所有想離開中國的企業，支付搬遷的每一筆費用。

庫德洛指出，包括工廠、設備、智慧產權、建物、裝修等方面的，所有費用100%立即支付，「我們就是按照字面上的意思，100%支付」。

報導稱，在中國製造的美國企業，都部分沒有自己新的生產線，例如，蘋果長期以來，一直是依靠台灣的跨國公司「富士康」在中國設有的大型裝配廠。其他美國企業無論是為製作櫥櫃的Lowes還是製作鍋碗瓢盆的KitchenAid，都與中國廠商簽約。

庫德洛強調，要求美國企業撤離不是清單上的唯一項目，「但我認為負擔100%的支出會是非常好的事情」，這只是促進成長政策中的其中一個要點「但我不想現在就針對中國，但我希望可以有更多美國公司回國」。

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