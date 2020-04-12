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「我好痛苦…」確診女子死前求救40次崩潰要止痛！　妹妹聽錄音檔傻了

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▲▼ 「我好痛苦…」確診女子死前求救40次崩潰要止痛！　妹妹聽錄音檔傻了。（圖／翻攝louann dagen臉書）

▲ 「我好痛苦…」確診女子死前求救40次，崩潰要止痛！（圖／翻攝louann dagen臉書）

 記者許力方／綜合報導

美國密西根州66歲老婦人路安（LouAnn Dagen）在療養院確診感染新冠肺炎，最後的日子裡，她不斷與亞馬遜AI語音助理Alexa訴說對抗病毒的痛苦，死後妹妹打開Alexa赫然發現當中至少有40份錄音檔，能聽見姊姊不斷哭訴「我好難受，我必須找到一種減輕痛苦的方法」、「我該怎麼做才能止痛？」

根據WOOD-TV報導，路安所住的療養院中，有31人和5名工作人員確診新冠肺炎，妹妹潘妮（Penny Dagen）說，數周前，路安被診斷感染，4日最後一次看到姊姊時，已經因血氧、血壓下降被送急診，醫院緊急打電話通報姊姊已經戴上呼吸器，若心跳停止就要CPR，潘妮回答「不，她不想要那樣」，未料半小時後，姊姊心跳便停止，不幸病逝。

▲▼新冠肺炎,COVID-19,芝加哥,醫院。（圖／路透社）

▲美國疫情爆發，境內確診病例高達50萬3594人高居全球第一。（圖／路透社）

姊妹倆為了能方便每天見面聊天，其實買了一組Alexa，讓潘妮能隨時了解路安的狀況。路安死後數日，潘妮打開APP，赫然發現姊姊死前曾和Alexa交談紀錄下40份錄音檔，打開一聽，她簡直不敢相信自己聽到的聲音。

40份錄音檔案中有好幾段，姊姊都告訴Alexa「我很難受」、「我好痛苦」、「我必須找到一種能減輕痛苦的方法」、甚至問道「怎麼樣才能止痛」、「該怎麼找到警察？」當時Alexa回答只是提供附近最近的一家警察局地址。

潘妮回憶，路安自從中風後一直患有糖尿病，在療養院住了至少10年，當時送醫前，療養院員工幫她注射點滴，並給予止痛藥，院方說，就醫過程中，路安醫直跟救護人員說話，到院後就開始痙攣，沒多久就病逝。

得知這個悲劇，亞馬遜公司發言人10日對外回應，「很遺憾」，用戶在使用Alexa時，設置快捷功能，就可以語音要求打電話給家人或朋友，提醒個人警報網路中的緊急聯繫人，自己需要幫忙，不知道路安姊妹是否有設置相關警報系統。

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