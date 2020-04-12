美元高利存款先搶先贏　1家外銀不畏降息風年息守住2字頭

▲美元存款向來是國人偏愛的外幣投資選項，不過隨著各國央行吹起降息風，各銀行也跟著調降牌告利率。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊金融市場，全球央行接連降息救市，美國聯準會（Fed）今年以來一共降息6碼，正式進入「零利率時代」，各家銀行也跟著調降牌告利率，美元優利存款方案還有一家星展銀行守住2字頭，而渣打銀行也拋出利率超過1%的方案。

儘管美國聯準會日前祭出零利率，調降基準利率目標區間至0至0.25%的水準，更進一步宣布啟動無限量化寬鬆貨幣政策，而全球各國央行也相繼採取降息寬鬆措施，美元相對需求仍然存在，加上美元具有避險貨幣特質，渣打銀行建議，投資人仍可適時均衡布局，將資產做多元化配置。

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渣打銀行「高利樂活」美金活存加碼專案，帳戶新增資金的金額越高，可享更加優惠的年利率加碼，從即日起至6月30日止完成登錄，活存帳戶新增月平均餘額達1萬美元以上，可享年息0.6%；新增資金達5萬美元以上，可享年息1.3%；若達10萬美元以上，則可享有優惠年息1.6%。

渣打銀行指出，若在線上換匯滿額者，可再享加碼0.1%優惠年利率，合計專案年利率最高可達1.8%，享受高利的同時，還可保有活存帳戶資金靈活進出的便利與彈性。

星展銀行則推出「美利滿滿美元定存專案」，1個月期固定年利率2.3%，不過新資金承作門檻較高，最低需存2萬美元，而每戶存款上限為30萬美元，也是目前市面上少見的美元高利定存。