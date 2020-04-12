勞保局報你知　報稅期間如何查詢勞保、國保及農保繳費資料！

▲台北國稅局。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

108年度個人綜合所得稅將於109年5月1日開始申報，勞保局指出，為方便民眾報稅及核對所得扣除額，已將108年度勞保、國保、農保的個人繳費資料提供財政部財政資訊中心，被保險人如果是以網路列舉申報綜所稅，在網路申報時，報稅系統會自動顯示108年度可扣抵總金額，不須另行檢附繳費資料。

勞保局也說，民眾可透過以下勞保局提供的多元管道，查詢保險費繳納資料：

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一、有自然人憑證者：

1.網路列印：前往勞保局全球資訊網首頁，使用自然人憑證登入勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」平台，即可線上列印勞保、國保及農保繳費證明。

2.到四大超商列印：國民年金被保險人可到7-11、全家、OK及萊爾富等超商，利用多媒體資訊工作站列印國民年金繳費證明（須自付列印費用）。

二、無自然人憑證者：

1.臨櫃申請：持身分證及印章親自或委託他人向勞保局各地辦事處查詢列印勞保、國保、農保繳費證明。

2.郵寄申請：國民年金被保險人可前往勞保局全球資訊網＞線上申辦＞國民年金保險費補單及繳費證明申請＞國民年金繳費證明申請郵寄。

3.電話申請：國民年金繳費證明可電洽勞保局國民年金組（02-23961266轉分機6033）申請；至於勞保繳費證明請逕洽投保單位申請，農保繳費證明請逕洽投保農會申請。

勞保局表示，民眾透過上述方式查詢之勞保、國保、農保繳費證明資料，僅為申報綜所稅參考，若申報扣除金額與查詢金額不符者，請檢附繳費單據正本申報。

勞保局提醒，依所得稅法規定，健保費可全額列報扣抵，不受每人每年2萬4,000元的保險費列舉扣除額限制，而勞保費與其他人身保險費（一般商業保險、國民年金保險、農民健康保險及軍公教保險等）所列舉扣除額度合計上限為2萬4,000元。