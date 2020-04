BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆：台灣沒封城！

▲BBC把台灣劃入中國地圖,惹火台灣網友。(圖/翻攝自BBC)



記者林彥臣/綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎(COVID-19)幾乎讓全世界都停擺,英國BBC也報導了全球防疫措施與現況,但是在中國部分的報導中,卻把台灣也劃入中國地圖當中,讓台灣網友湧入BBC臉書要求更正,台灣不屬於中國,並且強調台灣沒有封城(Taiwan is not under lockdown)。

根據BBC的新聞節目「BBC's Cut Through the Noise」10日播出的最新一集節目當中指出,全球有數十億的人口正處於封城的狀態,不過這種情況「取決於你住在哪裡」節目中介紹了義大利、印度、南非、白俄羅斯、荷蘭等國的現況,在介紹到中國武漢,卻在該段內容開頭的地圖中,把台灣也劃入中國。

網友在BBC粉絲頁留言表示,「來自台灣的更新,我們在這裡不實施封鎖政策,甚至保持日常工作、出遊、運動,更重要的是,我們沒有被中國統治,而是擁有自己的政府與主權」、「台灣不是中國的一部分!我們沒有被封城,我們的政府盡力保護我們的公民健康」、「BBC新聞使用錯誤的地圖,台灣沒有被封鎖,傳播錯誤的訊息是可恥的」

「台灣不是中國的一部分!過去三個月台灣沒有城市封鎖,台灣人還是可以去餐廳,孩子們還是像往常一樣上學」、「拜託,台灣不是中國的一部分,我們擁有完整的公共衛生系統,現在我們正在幫助世界抗擊病毒,作為有影響力的媒體,請糾正3分41不適當的部分」。

▲BBC在3月的報導,才惹怒過台灣人一次。(圖/翻攝BBC)

BBC幾乎在不到一個月的時間,兩度惹怒台灣的網友,3月底才因為一對英國與澳洲的情侶,在花蓮接受隔離,卻嫌棄環境像坐牢,投書BBC報導,卻因為只聽信片面之詞,沒有進一步查證,讓許多台灣網友要求修改報導內容,現在又因為節目中的錯誤地圖,再度讓台灣網友湧入洗版要求修改。

►酒精乾洗手特惠組!~防疫殺菌神器來囉~