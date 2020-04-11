每年給150億被當塑膠！川普暴怒要刪資金　WHO狠酸「6字」回應了

▲美國總統川普揚言要凍結給予WHO的援助資金。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普日前表示，美國每年捐贈世界衛生組織（WHO）5億美元資金，捐助金額幾乎是中國10倍，但WHO卻高度以中國為中心，讓他不滿要凍結提供給 WHO 的資金，最快下週就會針對金援做出決定。WHO日前回應，目前仍處於疫情大流行階段，「現在不是時候（削減資金）。」

根據《路透社》報導，川普日前在白宮接受媒體聯訪時表示，美國每年提供WHO近5億美元（約150億新台幣）資金，但WHO卻高度以中國為中心，他認為非常不適當「對美國民眾也不公平」，他下週將針對捐助金額進行討論，「我們會非常非常仔細的研究」，藉此保證美國人的納稅錢能被妥善使用。

▲川普在推特痛罵「世界衛生組織真的搞砸了。」（圖／翻攝自推特）

川普後來也在推特繼續痛罵WHO，開頭就直言「世界衛生組織真的搞砸了」，由於某些原因，資金主要都來自於美國，但（WHO）卻高度以中國為中心，「我們將好好的檢視這件事」。他也提到，「幸運的是，我否決了他們（WHO）提出的，對中國開放邊境的建議，他們為什麼給我們這麼錯誤的建議。」

針對川普放話要削減資金，WHO歐洲區主任克魯格博士（Dr Hans Kluge）在某次虛擬會議表示，「現在仍處於（疫情）嚴重大流行，所以現在還不是削減資金的時機」。

消息被轉到批踢踢後，台灣網友紛紛回應，「現在才是時機，只會放馬後炮的倒一倒啦」、「各國都自己研究抗疫了，WHO只剩播報功能而已」、「給這麼多錢，到底做了什麼事」、「確實不是時機 因為早該砍了。」