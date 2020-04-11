醫院成危險煉獄！病房空氣分析出爐　「4公尺距離內」仍有滿滿的新冠病毒

▲新冠病毒傳染、停留力驚人。（圖／路透社）

文／中央社

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）一項新研究檢驗2019冠狀病毒疾病患者的醫院病房空氣樣本，發現病毒的傳播距離可遠至4公尺，比目前建議民眾在公共場所保持的社交距離還遠兩倍。

但科學家也提醒，在這段距離發現的少量病毒，不一定具傳染力。美國疾病管制暨預防中心（CDC）的「新興傳染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）今天發表中國研究人員的初步調查結果，為病毒傳播方式的激烈辯論增添新資訊。

法新社報導，中國人民解放軍軍事醫學科學院團隊率領的研究人員，檢驗了武漢火神山醫院一間加護病房與一間COVID-19病房的物體表面及空氣樣本，這兩間病房在2月19日到3月2日之間共收治24名病患。他們發現，病毒主要集中在病房地板，「也許是重力與氣流影響，大多數的病毒飛沫都飄到地板」。

民眾經常觸碰的物體表面，像是電腦滑鼠、垃圾桶、病床護欄與門把等處，病毒量也較多。研究團隊寫道：「此外，加護病房醫護人員的鞋底樣本，有半數驗出呈陽性反應。因此，醫護人員的鞋底可能成為病毒載體。」

團隊也研究所謂的氣溶膠傳播，也就是病毒飛沫微小到可在空氣中懸浮好幾個小時，與幾秒內就會落到地上的咳嗽或鼻涕飛沫不同。他們發現，含有病毒的氣溶膠主要集中在患者附近與下風處，最遠可達4公尺；不過，在距離患者最遠8公尺的上風處，也發現有更少量的病毒。研究報告執筆人寫道，令人振奮的是，醫院工作人員都未感染，「顯示適當的防疫措施可以有效預防染疫」。