2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

▲埼玉市保健所坦承，為了將有效資源留給重症患者，因此故意提高篩檢標準。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情持續升溫，但埼玉縣埼玉市保健所近2個月來卻只經手過171件篩檢，所長西田道弘10日接受記者採訪時更語出驚人地表示，「因為不想讓醫院爆滿，所以我們故意提高能夠接受篩檢的標準。」也就是刻意減少採檢的樣本數，引發外界熱議。

根據《日本經濟新聞》報導，埼玉市自2月開始處理新冠肺炎檢驗後，直到4月9日共篩檢了171件，然而總人口與感染人數比該市還要低的千葉市，卻早已篩檢超過700件，數字相差極大。西田表示，這是因為擔心輕症或無症狀的感染案例佔據床位與醫療資源，「如果擴大篩檢只會造成沒有必要住院的人被安排住院治療。」他強調，應該先確定有旅館願意配合提供床位供輕症與無症狀的病患隔離，才能擴大採檢對象。

埼玉市政府10日表示，目前已經統合市內的3間醫院，總共調出50個床位，從下週開始便能依序提供感染病患使用。另外，政府也將會持續徵召願意提供空間給輕症與無症狀病患隔離休養的旅館。

西田的採訪內容馬上引發各界討論，對此，埼玉市的相關人員接受《日本放送協會》採訪時幫忙緩頰，「西田所長的言論的確容易引起誤會，但是我們也是為了不讓醫療體系崩潰、增加更多死亡案例，才會採取這種方法。採檢人數與其他縣市相比而言的確算少，之後會再購入新的檢驗機器強化篩檢體制。」