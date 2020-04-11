防疫送暖向醫護致敬　富邦慈善基金會提供每人50萬元關懷慰問金

▲富邦慈善基金會防疫送暖向醫護致敬。（圖／北富銀提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為感謝第一線醫護人員，富邦慈善基金會今（11）日宣布設立「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」，對於因執行防疫工作致傷病的醫護人員，提供每人50萬元的關懷慰問金，並提供雙北市醫療院所共2萬瓶營養保健飲品，為醫護加油打氣。

富邦慈善基金會表示，全球疫情嚴峻，台灣的防疫成果舉世有目共睹，除了感謝政府積極的防疫佈署，更特別感謝所有醫護人員站在第一線辛苦為全民守住防線。

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富邦慈善基金會宣布，設立「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」，針對全國公、私立醫療機構的醫師及護理師，因執行防疫工作致傷病者，提供關懷慰問金每人50萬元。

同時，富邦慈善基金會指出，由於人口密集，台北市、新北市新冠肺炎的確診人數最高，富邦慈善基金會也將致贈台北市與新北市的醫療院所共2萬瓶保健飲品，為第一線防疫的醫護人員加油打氣。

富邦慈善基金會表示，目前已知有3位護理師符合的補助資格，每位50萬元，合計提供150萬元之關懷慰問金，再加上2萬瓶保健飲品約100萬元，第一階段將共計捐助250萬元，力挺醫護人員。