義大利黑手黨援助窮人「趁疫壯勢」？　反黑幫作家：小心拿人頭做擔保

▲義大利黑手黨在疫中送暖，被反黑手黨作家質疑意圖不軌。（圖／路透社）

實習記者簡立宇／綜合報導

義大利反黑手黨作家薩維亞諾（Roberto Saviano）在9日發出警告，義大利的犯罪組織趁著疫情到處派發食物，並向有需要的人提供無息貸款，試圖提高影響力。他認為，黑手黨組織也準備收購陷入困境的企業，「如果歐洲不馬上干預，黑手黨貨幣將在德、法、西、荷等地倍增且不受限制。」

綜合外媒報導，薩維亞諾透露，義大利南部那不勒斯地區的黑幫，取消了債務利息，他認為其目的「出於利益」，那些瀕臨倒閉的公司最終會發現新夥伴是和黑手黨有關連的人。

薩維亞諾表示，黑手黨在各種清潔服務、回收、運輸、殯儀館、油品還有食物分配上投資，這些都是他們的財源。「黑手黨只是在等待危機」，他們釋出的善意很可能是以「選票」或是「合同中的人頭擔保」來交換。

作家薩維亞諾在28歲時即出版作品《娥摩拉：罪惡之城》（Gomorrah），描寫義大利那不勒斯地區黑幫「卡墨拉」（Camorra）的內部運作。他為了蒐集材料，臥底與黑幫相關的公司打零工，出書大賣甚至改編成多部電影，然而卻受到諸多死亡威脅，現在為了防身，還得聘用貼身武裝保鑣。

截至11日下午，義大利確診人數147,577人，死亡18,849人。

▼作家薩維瓦諾。