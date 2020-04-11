泰新生兒戴「透明面罩防疫」　照片全網瘋傳：萌翻了！

▲曼谷一間醫院為了讓新生兒平安返家，特地設計一款可隔絕飛沫的專用面罩。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情全球嚴峻，各國為防疫出盡奇招。泰國曼谷便有一家醫院為新生兒準備了特製的防護面罩，保護他們不感染到冠狀病毒，而這些寶寶們帶著粉色防護面罩的照片也在網路上瘋傳。許多外國網友愛心噴發大呼「超萌」，不過也有人對孩子們剛出生就必須戴著面罩的情況感到相當心疼。

綜合外媒報導，曼谷praram 9醫院的工作人員日前貼出多張照片，展示醫院對新生兒的保護措施，只見小寶寶們頭上都戴著粉紅色遮臉塑膠面罩，用來防止有威脅性的飛沫傳染，讓剛出生不太適合戴著口罩的小嬰兒們也能有防護設備，不過這個面罩僅供必要時短期穿著，太長時間也可能讓寶寶不適。

該醫院則對外表示，這是一款專為新生兒返家而設計的面罩，起因是生下小嬰兒的母親需要乘坐計程車回家，在無法確保社交距離的狀態下，才會以面罩阻絕飛沫傳染，並強調「不要讓孩子一直戴著」。

冠狀病毒也很有可能讓新生兒感染，一名武漢婦女2月初時確診後，生下一名嬰兒，寶寶卻也確診；此外，美國也有傳出嬰兒染上新冠肺炎後死亡的消息。據泰國公共衛生部數據顯示，泰國目前共有2473例確診案例，33人死亡，且已在上個月為了防疫，關閉全國學校、飯店及酒吧。