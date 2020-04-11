南韓新規！居家隔離趴趴走、不接電話「強制戴電子手環」　2周內實施

▲截至9日，南韓大約有5.4萬人接受自我隔離。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診人數11日增至10480人，有5.4萬人接受自我隔離。但擅自離開隔離地點等違規人數越來越多，迄今累計超過160人，國務總理丁世均今表示，政府除了加強隔離者管控力道之外，違反居家隔離規定的人員將必須戴上電子手環，預計2周內正式實施。

韓聯社報導，南韓先前就有讓居家隔離者戴上電子手環的討論，儘管民調顯示有8成民眾贊同，但也有人持反對意見，強調此舉侵犯人權，且開發隔離專用的電子手環也要花上不少的時間及成本。

對此，丁世均今召開中央災難安全對策本部會議時表示，在聽取檢疫專家的建議、收集各社區意見後，配戴電子手環的政策確定會實施，但適用對象為違反居家隔離者，「舉例來說，就是擅自離開隔離地點及不接電話的那些人。」

南韓政府表示，礙於法律，相關人員會在事前徵取違規者的同意後才讓他們戴上電子手環；此裝置將與政府系統同步，一旦發生毀損情形，會自動通報有關單位。

此外，丁世均也說，對於一般居家隔離者，政府也會加強隔離管控力道，範圍涵蓋升級居家隔離App功能及增加不定期家訪頻率等。

根據南韓中央防疫對策本部11日最新通報，南韓10日再添30例確診個案，全境累計10480人染疫，其中211人病逝。數據顯示，南韓近期新增病例數明顯減少，6日至11日的單日新增個案數分別為47、47、53、39、27、30例；在11日的新增個案中，首爾市4例、京畿道9例、大邱市7例、慶尚北道3例、蔚山市1例，機場入境檢疫發現確診的人數為6人。

截至目前，在南韓境內的10480名確診患者中，以6814例的大邱市佔最多，接著是慶尚北道1330例、京畿道624例、首爾市599例、忠清南道138例、釜山市126例、慶尚南道115例、仁川市85例、江原道49例、世宗市46例、忠清北道45例、蔚山市41例、大田市39例、光州市27例、全羅北道17例、全羅南道15例、濟州道12例，機場入境檢疫確診358例。

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