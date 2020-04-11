18歲博美病逝...他半夜「一線索」認定愛寵回魂了！嘆：看完我後去投胎

▲博美狗。（示意圖，非本文當事犬／取自CC0圖庫）

記者蔡儀潔／綜合報導

港人Stanley飼養的松鼠狗（博美犬）「Ling豬」活潑乖巧，但3月初起健康突然急轉直下，短短一星期後不幸離世，這讓飼主心痛不已。然而就在「Ling豬」離世後的晚上，Stanley竟突然聞到一股熟悉的氣味，跟牠身上的味道如出一轍。這股氣味意外讓他感到安心，「回來看完我後就可以投胎，也算是解脫。」

據《香港01》報導，「Ling豬」2005年時被遺棄於寵物店，隨後被Stanley領養，轉眼已一同走過15個年頭，然而牠早前突然精神萎靡，不但四肢無力，無法自行起來如廁，更不願進食，情況堪憂。

Stanley因眼見牠受盡病魔折磨，已決心忍痛為牠預約安樂死，但就在安樂死前一天的早上，「Ling豬」再度失禁，Stanley為牠擦身時因大感心酸，不禁柔聲向牠說，「如果你想走就走啦，不要這麼辛苦。」或許Ling豬聽懂了飼主的叮嚀，當天下午便踏上彩虹橋，Stanley聽到噩耗一刻崩潰不已，淚如泉湧。

Ling豬離世當晚，Stanley輾轉反側無法入眠，直至凌晨一時多，他身旁忽然傳來「Ling豬」身上的熟悉味道，令他認定是愛寵回來了。這股氣味意外並未令他傷感，反而讓他感到安心，彷彿放下心頭大石，「覺得牠已經圓寂，回來看完我後就可以投胎，也算是解脫。」

▼愛寵的離世讓飼心碎不已。（示意圖，非本文當事犬／pixabay）