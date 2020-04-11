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美喆推動ODM業務轉型 第二季營運保守審慎

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▲美喆-KY表示，旗下外銷ODM及自有品牌雙業務整體出貨動能已逐步回溫。圖為美喆董事長陳本源。（圖／業者提供）

▲美喆-KY表示，旗下外銷ODM及自有品牌雙業務整體出貨動能已逐步回溫。圖為美喆董事長陳本源。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊我內需型產業，國際石塑地板製造業者美喆國際表示，持續關注疫情於歐美地區的發展，針對外銷市場推動ODM業務轉型，發揮自動化生產效益，對於今年第二季營運仍持「保守審慎」看法。

展望2020年第二季，美喆-KY主管表示，集團憑藉在LVT、SPC石塑地磚研發設計、量產能力與高良率品質等競爭利基，持續強化全球業務接單實力，並提升SPC新產線學習曲線達到量產階段，可望創造營運良好動能。

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另外，旗下美喆、普隆雙自有品牌佈建更完善經銷通路與異業合作契機，整體策略效益持續發酵，以期擴大中國、台灣地區業務接單並提升市場占有率，帶動未來營運良好銷售表現。

美喆-KY表示，受惠旗下外銷ODM及自有品牌雙業務整體出貨動能已逐步回溫，並積極拉升旗下東莞地區生產基地產能稼動率以加速訂單出貨認列，雖第一季受工作天數減少影響，但隨著產品銷售結構優化，以及近期PVC與原油價格回落等，有助於挹注整體營運獲利保持良好水準。

隨著中國大陸疫情趨於緩和，集團通路布局持續從一線城市延伸至二線城市，並與去年同期相較已逐步回復到正常水準，加上持續優化生產、出貨時程，發揮自動化生產效益，隨著雙業務出貨表現逐步回升，有望挹注整體營運保持良好成長動能。

依據財報，美喆-KY今年3月合併營收達2.93億元，受惠旗下生產基地已全面復工加速訂單出貨挹注，帶動3月營收較上月成長331％，累計2020年1至3月合併營收為6.32億元，由於仍受第一季延後復工、工作天數較少影響，則較去年同期減少。

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