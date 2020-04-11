75歲連做30下扶地挺身！烏干達總統穿灰色運動服居家訓練

▲穆塞維尼做起伏地挺身依然有模有樣。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

為了防止疫情擴大，許多國家封城，希望國人待在家中隔離防疫。烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）在推特上分享在家中運動的影片，現年75歲的他在辦公室裡來回折返跑，還做起30下伏地挺身，身體看起來依舊很健壯。烏干達自3月31日起，在全國範圍內實施為期14天的宵禁，關閉學校，禁止公共集會、會議與宗教禱告。

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 9, 2020

鼓勵國人在家期間可以動動身體，穆塞維尼上傳運動影片到推特，「不必跑到戶外去運動，在家就可以運動，而且還很安全。」影片中，穆塞維尼穿著灰白色的運動服，打赤腳出現在辦公室裡，他表示，「一般情況下運動最好到戶外去，但是現在是非常時期，可以待在家中做室內運動。」

根據CNN報導，因為工作關係，穆塞維尼經常待在辦公室，沒有時間到戶外去運動，只好在辦公室裡做簡單的運動，「首先要先熱身」，只見他從辦公室的一端慢跑到另一端，來回折返跑。隨後他講毛巾鋪在地上，開始做伏地挺身，曾接受過武裝游擊訓練的他，即使已75歲依然可以做至少30下的伏地挺身。