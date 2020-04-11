土耳其31省無預警宵禁48小時　 民眾瘋搶乾糧大打出手

▲推特有影片上傳出，民眾因為麵包而引起衝突，在大街上大打出口。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

土耳其為降低新冠病毒的傳播，內政部長蘇萊曼·蘇伊魯（Suleyman Soylu）10日晚間無預警宣佈，11日起宵禁48小時，導致民眾上街瘋搶乾糧，甚至有人因此發生衝突。值得一提的是，土耳其確診人數已累積47,029例，死亡1,006例。

根據《土耳其廣播電視公司國際頻道》報導，蘇萊曼表示，共有31個省受影響，不過麵包店、醫院、藥房和加油站等將繼續營業。他強調，這不是普通的宵禁，而是阻止病毒傳播的措施之一。

據了解，宣布宵禁的幾個小時後，大批民眾湧入超市和麵包店掃貨，甚至推特上有影片傳出，有人因為麵包而引起衝突，在大街上大打出口。對此，蘇萊曼則呼籲大家不要慌張，要保持冷靜，宵禁48小時後就會結束。

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Sosyal medyada “sokağa çıkma yasağı sonrası ekmek kavgası” şeklinde gezen hâdise; bir trafik kazasının ardından, şahısların birbirine girmesi ile alâkalıdır.



İkâmetgâhıma yakın bir mekânda yaşanan hâdise, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde gerçekleşmiştir. pic.twitter.com/CuiAgPrwDC