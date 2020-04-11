釀20死！東京醫院爆「最嚴重院內感染」163人中鏢　院長千字文謝罪

▲東京永壽綜合醫院目前已停止接受新病患。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）



記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎疫情持續蔓延，首都圈更是傳出多起院內感染，其中最嚴重的就是位於東京台東區的永壽綜合醫院，截至目前為止，該院已造成94名病患與69名醫護人員染疫，其中更有20名患者死亡。永壽綜合醫院的院長湯淺祐二透過醫院官網發表聲明，洋洋灑灑寫下兩千多字詳細說明事發經過，並向社會大眾謝罪道歉。

湯淺祐二開頭就提到對於沒能治癒染疫病逝的20位病患，深感遺憾。他同時寫道，永壽綜合醫院身為東京的重點醫院卻無法發揮該有的機能，反而使民眾壟罩在不安與恐懼中，對社會大眾感到非常抱歉。事實上，永壽綜合醫院身為東京都的重點醫院，每日至少有上千人來往，更是增加了群聚感染的風險。

永壽綜合醫院自3月20日起傳出有多人發燒，同時院內其中一棟大樓內有多名護理師與患者出現疑似新冠肺炎的症狀。院方首先針對2名發燒的病患進行篩檢，並要求有發燒症狀的醫護人員在家隔離，同時對該棟大樓進行出入管制，並在3月25日起停止收治新病人。3天後篩檢結果出爐呈陽性，於是院方擴大篩檢住在該棟大樓的9名病患，其中多數呈陽性。因此該院認為應將採檢對象擴大至全院，最後共驗出163人感染，其中有94人是病患，69人是醫護人員。