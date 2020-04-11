醫療物資抵港口！　帛琉大使發文謝台灣：TaiwanCanHelp

Great news! The ventilators and the biosafety cabinet have arrived to Palau. Palau welcomes the fishing boat transporting the COVID 19 medical supplies to complete the testing facility. Thank you Taiwan. #TaiwanCanHelp pic.twitter.com/vZ2YyM59JX — Ngedikes Olai Uludong (@nuludong) April 10, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情全球嚴峻，台灣援助邦交國帛琉的呼吸器及生物安全櫃等醫療物資，已經順利在11日清晨運抵當地港口。帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）也在推特上發文再次感謝台灣，並表示這些物資可完善當地的檢測設施，還標註「#TaiwanCanHelp」肯定台灣的幫忙。

▲▼帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）感謝台灣的醫療物資。（圖／翻攝自推特／Ngedikes Olai Uludong）



帛琉常駐聯合國大使鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）表示，日前帛琉曾因國內醫療物資缺乏，向多國請求援助，但都只有收到建議檢測的回應，只有台灣願意伸出援手，派出醫療包機隨2名醫療專家並於1日抵達當地。讓她曾感動在推特上發文表示，「謝謝台灣，你知道你的朋友是誰」。

近日醫療物資也已經順利運抵當地，讓她再次發文感謝台灣醫療專家們的協助，並在推文中標註「#TaiwanCanHelp」，感謝台灣在疫情中作為「兄弟之邦」的友好協助。

帛琉與台灣的友好合作早有前例，在此之前，曾有一名駐帛琉的美國籍醫療人員疑似感染新冠肺炎，當時台灣在接獲通報後，就由新光醫院感染科醫師透過視訊的方式來協助採檢，所幸最後結果為陰性。而帛琉總統當時就親自公開稱讚台灣，感謝台灣協助防疫。