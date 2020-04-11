限售令5年變2年　青島「百日萬店消費季」推首購房不受戶籍限制

▲因防疫需要，青島市採網路看房賞屋簽約。（圖／翻攝安居客網站）

記者魏有德／綜合報導

山東青島自3月23日起推出「百日萬店消費季」活動，涵蓋購物、餐飲、文化、旅遊、住宿、房地產等10大板塊。其中，在房地產項目裡，將原有的5年限售條件放寬為持有房屋2年便可轉賣。另外，在青島工作、符合人才條件者，活動期間首套購房不受戶籍和個稅、社保繳存限制，在校大學生辦理落戶手續後，即可享受戶籍人口購房政策。

▲「青島網上房地產」網站發布「2020百日萬店消費季網路房展」活動規則。（圖／翻攝齊魯晚報）

《齊魯晚報》報導，青島市不動產登記中心旗下「青島網上房地產」網站發布「2020青島百日萬店消費季網絡房展」活動規則。期間鼓勵企業展開線上銷售、「一對一」預約看房和簽約銷售、舉辦青島市2020年網絡房展會，為房企和消費者搭建便捷和高效的交易平台。

該項活動規則提到，繼續執行限購政策，但對由於繼承、拆遷等原因，居民家庭在一套住房中僅佔部分共有份額的，不按其擁有一套住房計算；出售1套以上原有住房即新購1套住房者，原有住房應取得《不動產權證書》滿2年並辦理買賣合約網簽備案後或委託中介機構代理銷售網簽備案後，即可對新購住房的買賣合約予以網簽備案；在青島工作、符合人才條件的，首套購房不受戶籍和個稅、社保繳存限制。

對於將原有的5年賣房限制改為2年，業內人士分析，這是青島樓市限購和限售的部分鬆綁，條件為得在購房活動季期間，範圍也比較有限，限售的5年變2年並不是全部開放，購房者必須賣掉一套房兩年以上才能新購一套，不過「即便是部分鬆綁，對於低迷的房產市場無疑是一個大利多。」

▲因應「百日萬店消費季」活動，青島各飯店推出房價打折優惠措施。（圖／翻攝中國山東網）

據悉，青島「2020百日萬店消費季」活動，從購物、餐飲、文化、旅遊、住宿、住房銷售、體育健身、青島製造、汽車銷售、農業消費等十大板塊出發，實施商家優惠、政府補貼、金融助力等八項措施，帶動消費市場，讓城市於疫情後重新發展。

