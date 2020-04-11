譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO！

▲譚德塞對槓川普，恐讓WHO陷入資金減少的狀況。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎爆發至今約3個多月，除了起源點中國疫情趨緩之外，歐美、其他國家依舊被肆虐嚴重，對此多方領袖、組織紛紛將矛頭指向世界衛生組織（WHO），認為在爆發初期秘書長譚德塞試圖協助中國隱匿病情與數據，導致如今失控局面。美國白宮近日更表示，將考慮砍半給WHO的預算，甚至創立新的組織來取代世界衛生組織。

根據外媒《Politco》報導，美國總統川普10日表示，將在下周對於世界衛生組織採取新的措施。日前川普正面指責WHO並未在第一時間給予各國正確的數據與資訊，導致疫情爆發後才斷斷續續修正說法，但仍未是真正的疫情狀況，目前白宮正打算可能將給予WHO的預算砍半，甚至停止資助。

▲傳川普將計畫創新的組織取代WHO。

對此WHO秘書長譚德塞則砲轟川普「千萬不要把疫情政治化」，別讓政治凌駕於全球人民健康之上。但這樣的回應並未讓白宮官員買單，甚至認為WHO幾乎以中國為中心，明顯是中國在該組織內影響力過大。

據悉，白宮幕僚已經在擬函，不僅可能暫停對WHO的資助，更要求國務院、美國國際開發署、其他相關機構將資金轉給相關替代機構組織。另外，也有幕僚建議，可在聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）的基礎上建立替代機構，更加公平、公正、公開。

報導最後指出，許多幕僚官員都支持改革WHO的計畫。全球衛生政策專家莫里森（Stephen Morrison）表示，25年來世衛組織遭到一些不利的攻擊，因此需要進行全面性的改革。