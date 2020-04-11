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首批抗疫物資到了！　梵蒂岡：謝謝中國人民捐贈

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▲梵諦岡、教廷（圖／取自維基百科）

▲梵蒂岡已有8人確診新冠肺炎，醫療物資緊缺（圖／取自維基百科）

實習記者陳妙津／綜合報導

梵蒂岡聖座新聞室主任布魯尼9日感謝中國送來抗疫物資，並稱「聖座讚賞慷慨之舉，感謝天主教主教、天主教徒、有關機構，以及其他中國公民投入這個人道救援舉措，並向他們保證聖父教宗的敬重和祈禱。」

據《梵蒂岡新聞網》報導，布魯尼表示，中國在過去幾天透過紅十字會及河北進德公益基金會，為梵蒂岡送來若干醫療物資，表達中國人民及天主教團體關懷新冠感染者、抗疫醫療人員的心意，目前物資已抵達梵蒂岡的藥局。

中國外交部發言人趙立堅則在10日表示，疫情爆發後，梵蒂岡有關人士通過不同管道，表達與教廷有聯繫的醫療機構防疫物資緊缺，中國紅十字會本著人道主義精神向梵蒂岡大藥局捐贈物資，望共抗疫情，目前首批批物資已經抵達梵蒂岡，「病毒不分國家、種族和宗教，是全人類共同的敵人。中方願同包括梵蒂岡在內的國際社會一道，攜手抗擊疫情，維護全球公共衛生安全。」。

據《信仰通訊社》3日報導指出，進德公益基金會接獲求救信後，立即調整物資，調集全部人力、物力及資源，有針對性地援助義大利倫巴第大區，特別是重災區米蘭總教區、利瑪竇神父的故鄉馬切拉塔教區、羅馬醫療牧靈辦公室、羅馬聖心大學杰梅里醫院等抗及疫情的最前線，3月16日起運醫療物資，病症在準備下一批口罩、手套及防護服等，預備再次送往義大利疫區。據了解，首批物資由天主教友及基督教團體天主教友及基督教團體捐贈，有65萬隻一次性醫用外科口罩、4000多隻N95醫用防護口罩、1.8萬件防護服、2.7萬隻醫用防護手套、1萬多副護目鏡等約800箱。

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