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台灣「慘」業輪廓浮現　謝金河點出5大重創產業

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者姚惠茹／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（11）日稍早在臉書發文，以「台灣的慘業地圖浮現」為題，盤點這波受到疫情重創的產業，並從3月營收來點出消費、旅遊、飯店、餐飲、航運的艱困情況，更認為4月看起來還會更慘。

謝金河表示，一場百年一遇的大瘟疫，重創台灣的產業，很多知名餐廳宣布暫停營業，當然也有很多人情味，像南京西路的天廚本來宣布暫停，後來電話被打爆，老闆決定繼續營業；整體上市櫃公司三月營收也全部公告，從營收可以看到台灣「慘業」的輪廓。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，大致來看，第一慘的是倚賴陸客消費的精品、禮品店，最具代表性的是寶得利，2月營收196.8萬元、3月159.2萬元，較去年同期比衰退99.4%；美容的羅麗芬3月營收5258.6萬元，衰退76%。

謝金河分享，與這個差不多的是旅遊業者，大家很關心的雄獅旅遊3月營收3.83億元，衰退85.8%，但元月疫情開始，雄獅旅遊還有24.41億元；鳯凰是3911.5萬，少74%；山富4461萬，少89.8%；五福4824.7萬元，少90.5%；燦星旅遊738萬元，少94.7%；整體旅遊業在3月的營收少8成、9成的遍地都是，4月看起來還會更慘，第2季看不到曙光。

謝金河表示，下一個慘的是飯店業，桃園晶悅宣布暫停營業，3月營收只有225.2萬，衰退88.6%；亞都把台中的亞緻(Hotel One)收掉，3月營收1649.5萬，少76.4%；大家非常注意的晶華酒店，3月營收2.965億元，減少41.5%，算是飯店業的強者。

謝金河指出，晶華酒店餐飲業務影響較小，但客房服務衝擊很大；其他如六福3月營收5408.3萬元，少68.7%；國賓飯店8541.2萬，少65.8%；高雄的華園5097萬元，少55.5%；寒舍1.14億元，少69.2%；雲品9218.6萬元，少55.5%；二線的洛基只有1741.6萬元，少84.2%；雲林的劍湖山只剩872.5萬元，少76.4%，飯店業者都苦撐待變。

謝金河分享，再下一層是餐飲，現在外送平台撐起半邊天，但業者哀號不已；最大的王品集團3月營收7.62億元，衰退43.2%；瓦城2.43億元，少36.9%；漢來美食以自助餐形式為主，受到衝擊大，3月營收1.4億元，少51.8%；85度C14.86億，少25%；只有拿了就走的摩斯漢堡3月營收4.01億元，只比去年同期減少9.3%，算是好的。

謝金河說明，政府已祭出1.05兆纾困方案，這是艱困產業的地圖，再往下航空、客運服務、計程車司機都受到影響，華航3月82.62億元，少40%；長榮航空67.86億元，少54.1%，比華航還慘；至於星宇航空一腳剛踩出來，立即燙到腳，現在再辦增資，準備比氣長；而大家經常搭的高鐵，3月營收23.77億元，也少40.3%。

謝金河強調，肺炎疫情重創全球經濟，大家只要看看台灣這幾個慘業，就可以感受到這次威力有多麼強大，而且看來4月還會更慘。

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